Deux échanges de joueurs taquins offerts à Man Utd pour Pogba

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 9:49

Manchester United fera tout son possible pour changer Paul Pogba ce mois-ci et a déjà deux offres tentantes à considérer, tandis que Tottenham est prêt à secourir un attaquant frustré du Borussia Dortmund, selon les journaux de samedi.

LES JOUEURS UNIS DU REAL MADRID ET JUVENTUS POUR PAUL POGBA

Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, pourrait déménager à Manchester United dans le cadre d’un accord prenant Paul Pogba dans l’autre sens, selon des informations.

Avec spéculation grandissant tout le temps que Pogba aurait bien pu jouer son dernier match pour United, deux des poids lourds du football européen préparent de nouvelles approches pour le retirer des mains du club.

Et selon The Sun, United se verra proposer des joueurs du Real Madrid et de la Juventus pour aider à adoucir l’accord.

Selon le rapport, le Real présentera à United la chance de prendre le milieu de terrain allemand chic Toni Kroos dans le cadre de son forfait pour atterrir à Pogba.

L’ancien joueur du Bayern Munich, âgé de 29 ans, est depuis longtemps une cible pour United et son métier et son expérience au milieu de terrain seraient sûrement les bienvenus par Ole Gunnar Solskjaer.

Le journal affirme que United sanctionnera le départ de Pogba pour environ 100 millions de livres sterling – mais ils pourraient accepter 40 millions de livres en espèces et Kroos s’ils acceptaient la proposition du Real.

Alternativement, United se verra également offrir la chance de signer Adrien Rabiot by Juventus dans son accord joueur-plus-cash pour Pogba.

L’ancien homme du PSG, Rabiot, n’a pas réussi à s’installer à Turin depuis son passage chez la Vieille Dame et la Juve estiment qu’ils peuvent résoudre le mécontentement des deux joueurs en offrant l’échange.

Il est suggéré que Rabiot ne soit évalué qu’à 25 millions de livres sterling par les champions de Serie A, ce qui signifie qu’ils auraient encore besoin d’un ajustement en espèces d’environ 75 millions de livres sterling – mais cela pourrait échanger United étant donné qu’ils étaient pour le joueur de 24 ans l’année dernière une fois qu’il est devenu il allait quitter Paris.

Une chose dont le journal est sûr, cependant, c’est que la carrière de Pogba United est terminée et ils affirment que le club fera tout ce qui est en son pouvoir pour le retirer ce mois-ci avec le contrat du joueur qui expirera à l’été 2021.

Pendant ce temps, un article du Times affirme que les coéquipiers de Pogba à Manchester United sont convaincus que le milieu de terrain français quittera le club au plus tard cet été.

ET LE RESTE

Tottenham cherche à ajouter l’attaquant du Borussia Dortmund Paco Alcacer à ses options offensives dans le cadre d’une opération de prêt bon marché (Daily Record)

Tottenham prépare secrètement un raid de transfert de choc sur Chelsea, son rival de Londres, pour l’ailier Willian (Daily Star)

Barcelone est prêt à réduire ses pertes sur Ousmane Dembele et à laisser l’attaquant quitter le camp de Nou si une offre acceptable lui parvient en été (Daily Star)

Chelsea refroidit son intérêt pour l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho – parce que Frank Lampard estime qu’il est plus important de recruter un nouvel attaquant (Le soleil)

David Beckham devrait nommer Anthony Pulis – fils de l’ancien manager de Premier League Tony – en tant qu’entraîneur adjoint de l’Inter Miami (Daily Telegraph)

Manchester United a tenté de contourner l’agent Mino Raiola dans ses efforts pour signer Erling Haaland de Red Bull Salzburg (Daily Mail)

Les espoirs de Chelsea de signer Wilfried Zaha ont été renforcés par l’attaquant de Crystal Palace engageant Pini Zahavi pour négocier sa sortie de Selhurst Park (Daily Mail)

Joe Hart fait partie des gardiens de but envisagés par le patron d’Aston Villa, Dean Smith (Daily Mail)

Arsenal a rejoint la course pour signer le défenseur de Norwich Max Aarons mais Les Spurs restent les favoris pour débarquer l’adolescent (Courrier quotidien)

Le milieu de terrain de 24 ans de Stoke City, Peter Etebo, est en pourparlers sur un déménagement à Getafe (Daily Mail)

Le magnat milliardaire et ancien actionnaire d’Arsenal, Alisher Usmanov, envisage de s’associer à son partenaire commercial et propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, en investissant dans le club du Merseyside (The Times)

Carlo Ancelotti dit que les propriétaires de Liverpool ont fait le bon choix pour le négliger et donner à la place le travail de leur manager à Jurgen Klopp en 2015 (Daily Mirror)

L’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, n’a pas exclu le milieu de terrain de 24 ans, Thomas Lemar – qui a été lié à Tottenham et Arsenal – de quitter le club (Daily Mirror)

Aston Villa devrait être snobée par le milieu de terrain de Nice Wylan Cyprien (Daily Mirror)

Asmir Begovic et George Long de Hull City sont sur la liste restreinte de Derby alors qu’ils cherchent à signer un nouveau gardien de but (Daily Mirror)

Harry Kane ne devrait pas reprendre ses activités avant au moins mars, car les analyses de ses ischio-jambiers blessés ont révélé une grave déchirure (Le gardien)

Newcastle a intensifié son intérêt pour la signature du skipper des Rangers James Tavernier (The Scottish Sun)

Celtic et Rangers ne débrancheront pas leurs camps d’entraînement au Moyen-Orient – malgré la montée des tensions dans la région (The Scottish Sun)

L’ancien ailier celtique Aiden McGeady a été pris pour cible par Middlesbrough, Hull City et Sheffield mercredi (The Scottish Sun)

Les cœurs seraient déterminés à signer Liam Boyce ce mois-ci plutôt que de risquer de manquer l’attaquant en été (The Scottish Sun)