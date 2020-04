Deux joueurs de River en vue à Valence pour le prochain marché de passes: Lucas Martínez Quarta et Gonzalo Montiel

L’incertitude et l’anomalie prévalent en ces temps. Économies gelées ou limitées et période d’incorporation pas tout à fait claire prendra les équipes de football, si elles le peuvent, pour être très précis lors de l’embauche.

Quintero, Pratto, Borré, Scocco, Nacho Fernández, Suárez et De La Cruz sont des marqueurs, des créateurs ou des joueurs de football avec des caractéristiques qui ne sont pas abondantes. Ils sont généralement les acteurs fluviaux les plus recherchés chaque fois qu’un marché de passage approche. Dans ce cas, non. Aujourd’hui, les yeux européens sont sur Lucas Martínez Quarta et Gonzalo Montiel. Deux défenseurs.

Au cours des dernières heures, on a appris, selon les médias espagnols, que Valence est intéressée par les deux mais ne peut soumissionner que pour l’un des deux En raison de sa situation économique et des clauses de sortie qui s’appliquent aux deux. Dans le cas de Martínez Quarta, le nombre est de 22 millions d’euros, deux de plus que ceux de Montiel. C’est le représentant du MQ lui-même qui a annoncé que il voit la sortie du joueur avec de nombreuses chances sur ce marché, qui avait déjà une offre de Celta de Vigo et auquel Javier Zanetti lui-même a déclaré qu’il était intéressé à le recruter pour son Inter Milan. Le Betis et l’AC Milan ont également posé des questions sur lui.

En cas, Le leadership de River tentera de conserver l’un des deux. Le départ de Montiel, par exemple, sera soumis à celui de Martínez Quarta. Le millionnaire recherchera le numéro le plus proche de la clause de sortie et sera même inflexible pour une valeur inférieure, comme lorsque West Ham d’Angleterre a proposé pour le côté droit un chiffre de l’ordre de 12 millions d’euros. De plus, il est également sur le radar du Cristal Palace.

Nous devrons attendre. La scène mondiale a changé. Mais à River, ils savent que leurs chances de trouver des moyens financiers sont loin de flasher. Les défenseurs les plus demandés.