Deux joueurs de Sunderland qui ne se sont pas présentés depuis deux ans en photo dans la formation de la première équipe – HITC

Phil Parkinson pourrait-il donner une chance rare à League One à Ethan Robson et Elliot Embleton lorsque Gillingham arrivera au Stadium of Light?

Elliot Embleton et Ethan Robson ont été repérés lors de l’entraînement en équipe première alors que deux jeunes de Sunderland envisagent une rare sortie de Ligue 1 contre Gillingham ce week-end, comme l’a rapporté le Sunderland Echo.

Un nul avec Fleetwood Town et une défaite 1-0 à domicile contre son rival Coventry City auraient pu freiner l’élan de Phil Parkinson, mais les Black Cats ne sont qu’à quatre points de retard sur les positions de promotion automatique.

Et Sunderland a maintenant reçu un coup de pouce en temps opportun avec une paire de diplômés de l’académie passionnants maintenant prêts à faire leur retour à l’action.

Né à Houghton-le-printemps, Robson n’a pas encore été présenté en rouge et blanc cette saison, après avoir passé la première moitié de la campagne à perfectionner ses talents considérables prêtés à Grimsby Town. En fait, le joueur de 23 ans n’a pas été vu aux couleurs de Sunderland lors d’un match de championnat depuis cette victoire choc 3-0 sur les vainqueurs du championnat Wolves lors de la dernière journée de 2017/18.

Embleton a joué dans le même match au Stadium of Light et, après six mois en marge avec un problème aux ischio-jambiers, le joueur de 20 ans tentera désespérément de rattraper le temps perdu d’ici la fin de la saison.

Il semble lui aussi être de retour en lice.

Les agents de contrôle accomplis ne manquent pas, mais ce que Luke O’Nien, George Dobson, Max Power et Grant Leadbitter ont en main, ils manquent de ruse.

Robson et Embleton sont des milieux de terrain d’un moule différent, habiles, avant-gardistes et bénéficiant d’un soupçon d’imprévisibilité. Ils pourraient être le joker dans le pack dont Parkinson a besoin dans une bataille de promotion exténuante.

