Deux noms au sommet de la liste de souhaits de Solskjaer en janvier alors que Man Utd vise six signatures

Date de publication: jeudi 9 janvier 2020 7:56

Ole Gunnar Solskjaer cherche à faire jusqu’à six nouvelles signatures pour Manchester United au cours des deux prochaines fenêtres de transfert après qu’un rapport a déclaré qu’il pensait que son équipe avait besoin d’améliorations en gros.

Selon un rapport du Times, Solskjaer a déclaré au vice-président exécutif Ed Woodward que le club allait avoir besoin de changements en profondeur dans les deux prochaines fenêtres de transfert s’il voulait essayer de combler l’écart avec les dirigeants de la Premier League Liverpool et les “ voisins bruyants ”. Manchester City.

Les vastes écarts entre les deux rivaux de cross-city ont été impitoyablement révélés mardi soir alors que City s’est incliné vers un succès de demi-finale aller de la Coupe Carabao 3-1 contre United pour les mettre à distance d’une troisième finale successive, avec Kevin De Bruyne mettre la botte en ce qui concerne la facilité avec laquelle les Red Devils ont été surmontés.

Et avec Woodward, Solskjaer et le légendaire patron du club, Sir Alex Ferguson, qui regardent avec horreur, cela a permis de souligner la chirurgie impitoyable de l’escouade nécessaire pour aider à élever United dans les échelons supérieurs.

Selon les rapports, la priorité immédiate de Solskjaer est de trouver un nouveau milieu de terrain, avec des blessures à Scott McTominay et Paul Pogba exposant sans pitié leurs options délabrées au centre du parc.

Un homme qui avait été présenté comme un remède possible Man Utd’s Le milieu de terrain était la star néerlandaise Donny van de Beek.

Avec l’avenir de Paul Pogba loin d’être certain et une décision pour James Maddison de Leicester City apparemment hors de la table, la perspective d’acquérir Van de Beek, 22 ans, est devenue une priorité.

Un article récent a révélé que les espoirs étaient grands d’un mouvement après que le club d’Amsterdam aurait été cherchent à lever des fonds après leur élimination précoce en Ligue des champions.

cependant, le joueur lui-même a écarté la perspective de quitter son club d’enfance comme transfert de mi-saison.

S’adressant à Voetbal International (via le Soleil), l’homme évalué à 50 millions de livres sterling a déclaré: «Je ne veux pas partir pendant les vacances d’hiver.

«Je joue ici toute la saison, je termine à l’Ajax cette année. Cela me donne de la clarté et de la tranquillité. Je verrai ce qui se passera ensuite. »

Cependant, il est suggéré que United pense qu’une offre importante pourrait inciter Ajax à vendre et il a été signalé qu’une offre de 50 millions de livres sterling pourrait être soumise dans les prochains jours.

Il y avait des signes que la superstar hollandaise envisagerait un changement dans une prochaine fenêtre, laissant espérer que les Red Devils pourraient revenir en arrière.

“Peut-être qu’un jour de ma carrière, je changerai de club pendant les vacances d’hiver, mais maintenant je n’aime pas ça”, a déclaré Van de Beek.

Solskjaer souhaite également ajouter un nouvel attaquant à ses rangs et cela constituera également l’une des priorités du club pendant le reste de la fenêtre de janvier.

Alors que le club reste lié à la star de Red Bull Leipzig Timo Werner, les rapports du jeudi matin suggèrent une approche possible pour la star de Napoli Arkadiusz Milik pourrait être sur les cartes.

Cependant, la priorité de United serait Moussa Dembele, l’attaquant étant considéré comme la cible la plus accessible et pour laquelle les Red Devils ont maintenu une longue surveillance.

Les informations du jeudi matin ont été revendiquées Chelsea avait fait un pas en avant significatif à la poursuite de l’attaquant de France U21 ayant convenu de conditions personnelles sur un déménagement, mais cela ne devrait pas entraver United qui pourrait encore correspondre à leur offre et malgré un avertissement de Lyon qu’ils ne veulent pas vendre.

En plus de Van den Beek et Dembele, Solskjaer reste désireux d’ajouter Jadon Sancho à ses rangs, bien que tout accord pour le Borussia Dortmund, évalué à 90 millions de livres sterling, devrait attendre l’été.

Solskjaer veut également ajouter plus de créativité au milieu de terrain de son côté et le club cherchera à ajouter un de James Maddison ou Jack Grealish à la fin de la saison, tandis que Christian Eriksen de Tottenham représente une autre option sur un éventuel transfert gratuit. après qu’une décision a été prise sur une poursuite de janvier.

On dit également que Solskjaer souhaite qu’un autre demi-centre vienne en tant que partenaire à long terme de Harry Maguire, tandis qu’un nouveau arrière gauche n’est pas hors de question au milieu des discussions sur Le déménagement imminent d’Ashley Young à l’Inter Milan et des doutes à long terme sur la forme de Luke Shaw.

L’animateur de TalkSPORT et fan de United, Andy Goldstein, estime cependant que les problèmes du club sont trop importants pour être résolus en deux fenêtres.

Il a déclaré: «Nous essayons d’amener des joueurs comme Jack Grealish, comme Declan Rice, comme James Maddison, comme Jadon Sancho à rejoindre cette équipe. Un ou deux d’entre eux ne feront aucune différence – United a besoin de cinq, six ou sept joueurs!

“Je ne sais pas comment le réparer, mais il ne peut pas être corrigé dans une seule fenêtre, il ne peut pas être corrigé dans deux – je pense que vous regardez au moins trois fenêtres de transfert.

“Vous envisagez probablement trois ou peut-être même quatre fenêtres juste pour commencer la compétition, et lorsque vous y arriverez dans un an et demi / deux ans, tout le monde sera d’autant plus avancé.

“Je pense que c’est un moment vraiment triste, triste pour les fans de Manchester United et pour Manchester United en tant que club.”

United, quant à lui, a reçu un avertissement d’Ernesto Valverde au sujet de leur intérêt déclaré pour un homme de Barcelone évalué à 20 millions d’euros.