deux propositions à l’étude avec la FIFA

ROME. la Ligue Serie A continue de réfléchir à la réduction des salaires des footballeurs, dans le championnat de football professionnel le plus élevé d’Italie, il est désormais de plus en plus clair que tout le monde devra faire des sacrifices afin de maintenir l’ensemble du système opérationnel.

PROCHAINE NOUVELLE SEMAINE?

Selon une analyse de Corriere della Sera, ils sont plus de 240 contrats à risque, si la reprise devait dépasser le délai du 30 juin. Expiration des contrats et des prêts sur la table, clairement impliqués aussi La FIFA qui semble prête à accorder une dérogation à cet égard. Fenêtre de marché plus longue? Hypothèse, mais à ce jour il n’y a aucune certitude et il est envisagé de s’arrêter en octobre avec le marché ou de continuer jusqu’en décembre.