Deuxième cas confirmé de coronavirus à la Juventus: le Français Blaise Matuidi testé positif

Le seul sujet abordé est le coronavirus. Cette maladie a touché tout le monde, elle a déjà été déclarée pandémie mondiale par le Organisation mondiale de la SANTE et a également attaqué de nombreux joueurs de football européens. L’un des premiers cas positifs dans le football italien a été Daniele Rugani, le défenseur de la Juventus. Mais à mesure que cela se développe et se développe, ce mardi, le deuxième cas a été confirmé dans le Vecchia Signora.

C’est un champion du monde français en Russie 2018. Blaise Matuidi, le milieu de terrain central de l’équipe de tano, s’est montré positif COVID–19. Il convient de rappeler que l’Italie est aujourd’hui le pays le plus touché par cette pandémie et que c’est le premier endroit où le football a commencé à se dérouler à huis clos, avec une suspension ultérieure.

Le compagnon de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala, entre autres, a 32 ans. La majeure partie de sa carrière a été Paris Saint–Germain, où il était de 2011 à 2018. Il a joué les trois dernières saisons dans le Juventus. En plus d’être champion du monde Monde de Russie 2018 avec la Équipe de France, faisait partie du campus de Coupe du monde 2014 de Le Brésil, où les Gaulois ont chuté en quart de finale contre les locaux.

Les footballeurs qui jouent en Serie A et qui ont des coronavirus sont déjà plusieurs. La Sampdoria compte sept cas et est le club le plus touché. Les joueurs sont: Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynski, Fabio Depaoli et Morten Thorsby. En outre, trois en Fiorentina: Dusan Vlahovic, Patrick Cutrone et l’Argentin Germán Pezzella.