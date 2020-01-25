Deuxième division A, Cadix CF récupère provisoirement le statut de chef de file

DEUXIÈME DIVISION A, 25e JOUR
Vendredi 24.01.2020
21:00 CÁDIZ-RACING 1-0
Samedi 25.01.2020
16h00 HUESCA-LUGO
16:00 SPORTING-FUENLABRADA
18:15 LAS PALMAS-TENERIFE
21:00 REAL ZARAGOZA-NUMANCIA
Dimanche 26.01.2020
12:00 MÁLAGA-MIRANDÉS
16:00 BPIE.-ALBACETE SPORTIF
16h00 ALMERÍA-ELCHE
18:15 ALCORCÓN-PONFERRADINA
18:15 RAYO VALLECANO-EXTREMADURA UD
20:30 GIRONA-REAL OVIEDO
DEUXIÈME DIVISION A, 20e JOUR
RAYO VALLECANO-ALBACETE BPIE (Susp.0-0 min45)
DEUXIÈME DIVISION A, PUBLIÉE LE 24E JOUR
Mercredi 19.02.2020
21 h 00 MIRANDÉS-REAL SARAGOSSE
CLASSIFICATION
CÁDIZ 48
ALMERIA 45
HUESCA 40
REAL ZARAGOZA 39
FUENLABRADA 37
NUMANCE 36
GIRONA 34
LAS PALMAS 34
ELCHE 33
MIRANDÉS 33
PONFERRADINA 32
VALLECANO RAY 32
ALCORCÓN 30
SPORTIF 28
ALBACETE DE FOOTBALL 28
MÁLAGA 27
TENERIFE 25
LUGO 25
REAL OVIEDO 24
SPORTS 24
EXTREMADURA UD 22
COURSE 20