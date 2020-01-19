Deuxième division A, le Sports RC provisoirement en dehors de la zone de relégation

DEUXIÈME DIVISION A, 24e JOUR
Vendredi 17.01.2020
21:00 FUENLABRADA-MÁLAGA 0-0
Samedi 18.01.2020
16:00 NUMANCE-SPORTING 2-0
18:15 FOOTBALL LUGO-ALBACETE 1-0
18:15 PONFERRADINA-RAYO VALLECANO 1-1
21h00 MIRANDÉS-REAL SARAGOSSE Pluie différée
Dimanche 19.01.2020
12:00 ELCHE-ALCORCÓN 1-1
16:00 SPORTS-CÁDIZ 1-0
18:15 REAL OVIEDO-HUESCA
18:15 RACING-LAS PALMAS
20:30 EXTREMADURA UD-UD ALMÉRIA
20:30 TENERIFE-GIRONA
DEUXIÈME DIVISION A, 20e JOUR
RAYO VALLECANO-ALBACETE BPIE (Susp.0-0 min45)
CLASSIFICATION
CÁDIZ 45
ALMERIA 42
REAL ZARAGOZA 39
HUESCA 39
FUENLABRADA 37
NUMANCE 36
GIRONA 34
LAS PALMAS 33
MIRANDÉS 33
ELCHE 33
VALLECANO RAY 32
PONFERRADINA 32
ALCORCÓN 30
SPORTIF 28
ALBACETE DE FOOTBALL 28
MÁLAGA 27
LUGO 25
SPORTS 24
REAL OVIEDO 23
TENERIFE 22
EXTREMADURA UD 22
COURSE 19