Deuxième division A, l’UD Almería à trois points de la direction. Classification

DEUXIÈME DIVISION A, 23e JOUR
Mardi 14.01.2020
19:00 ALBACETE BALOMPIÉ-FUENLABRADA 1-1
19:00 SPORTING-ELCHE 1-0
20:00 MÁLAGA-PONFERRADINA 1-0
21:30 LAS PALMAS-REAL SARAGOSSE 0-1
Mercredi 15.01.2020
19:00 ALCORCÓN-NUMANCIA 2-2
19:00 HUESCA-TENERIFE 2-1
20h00 RAYO VALLECANO-LUGO 1-0
21:00 CÁDIZ-MIRANDÉS 3-3
Jeudi 01.01.2020
19:00 COURSE SPORTIVE 2-1
20:00 GIRONA-EXTREMADURA UD 3-1
21:00 UD ALMERÍA-REAL OVIEDO 2-0
DEUXIÈME DIVISION A, 20e JOUR
RAYO VALLECANO-ALBACETE BPIE (Susp.0-0 min45)
CLASSIFICATION
CÁDIZ 45
ALMERIA 42
REAL ZARAGOZA 39
HUESCA 39
FUENLABRADA 36
GIRONA 34
NUMANCE 33
LAS PALMAS 33
MIRANDÉS 33
ELCHE 32
VALLECANO RAY 31
PONFERRADINA 31
ALCORCÓN 29
SPORTIF 28
ALBACETE DE FOOTBALL 28
MÁLAGA 26
REAL OVIEDO 23
TENERIFE 22
EXTREMADURA UD 22
LUGO 22
SPORTS 21
COURSE 19