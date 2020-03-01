Deuxième division A, résultats 30e jour et classement provisoire

DEUXIÈME DIVISION A, 30e JOUR
Vendredi 28.02.2020
21:00 LAS PALMAS-MÁLAGA 1-1
Samedi 29.02.2020
16:00 HUESCA-EXTREMADURA UD 2-2
16:00 PONFERRADINA-SPORTING 1-0
18:15 CÁDIZ-ALMERÍA 2-1
20:30 ALBACETE BALOMPIÉ-RAYO VALLECANO 1-1
21:00 RACING-REAL ZARAGOZA 2-2
Dimanche 01.03.2020
12:00 MIRANDÉS-GIRONA
16h00 SPORTS-LUGO
16h00 ELCHE-NUMANCIA
18:15 FUENLABRADA-ALCORCÓN
18:15 REAL OVIEDO-TENERIFE
DEUXIÈME DIVISION A, 20e JOUR
RAYO VALLECANO-ALBACETE BPIE (Susp.0-0 min45)
CLASSIFICATION
CÁDIZ 55
REAL ZARAGOZA 52
ALMERIA 47
HUESCA 47
GIRONA 45
ELCHE 40
PONFERRADINA 40
VALLECANO RAY 40
FUENLABRADA 39
NUMANCE 38
ALCORCÓN 38
SPORTIF 38
MIRANDÉS 38
MÁLAGA 38
LAS PALMAS 38
TENERIFE 36
SPORTS 34
ALBACETE DE FOOTBALL 34
LUGO 32
EXTREMAD UD 31
REAL OVIEDO 29
COURSE 25