« D’éventuels acheteurs roms m’ont contacté pour une offre au joueur »

Sur le terrain, tout est différent d’un rêve, mais sur le marché, les rumeurs qui courent peuvent vous faire rêver Rome: le groupe Friedkin reste à l’arrière-plan pour l’achat de l’entreprise et tente également de se déplacer pour un futur marché. Les mots de l’intermédiaire d’Edinson Cavani ils avancent précisément dans cette direction. De nouveaux développements sont attendus, qui pourraient entraîner une grande révolution, peut-être décisive, dans le club et l’équipe Giallorossi.

Révolution sous le signe du Matador

S’adressant aux microphones du journal Ovacion, Gaston Fernandez, un intermédiaire qui veille aux intérêts de l’attaquant uruguayen, a réitéré le vif intérêt de la Roma pour le joueur, reportant une éventuelle négociation à la condition de l’acquisition du capital du club du groupe Friendkin: « Mi ont contacté pour envoyer une proposition officielle à Cavani, à Walter Guglielmone (frère et représentant de Cavani, ndlr), et si ce groupe acquiert définitivement la Roma, il voudra Edinson dans l’équipe. Tout dépendra si vous pouvez ou non emmener des Roms car, même s’il y a beaucoup de négociations avancées, il n’est pas facile d’acheter un club de ce prestige aujourd’hui « .

L’intermédiaire uruguayen a ensuite ajouté les différentes possibilités pour le joueur, soulignant également la priorité pour l’attaquant de trente-trois ans: «Il y a beaucoup de choses à garder à l’esprit, mais l’une de ses priorités, si l’activité devient concrète, est que prendre Cavani. Ils savaient que je suis un homme proche du joueur et que je lui parle d’autres choses parce que son représentant reste son frère Walter mais ils m’ont appelé, ils m’ont dit de sonder cette possibilité, je me suis assuré que c’était quelque chose de sérieux et donc je l’ai filmé à Guglielmone. Ils pensent que la proposition est bonne, mais comme je l’ai déjà dit, cela ne signifie pas que l’achat d’Edinson est défini, car d’abord le groupe doit clôturer l’achat de Roms. «

Les fans de Giallorossi rêvent, et tentent de pousser l’actuel président Pallotta à pousser vers la vente, exclu de la même chose il y a très peu de temps. Les noms que le nouveau président américain éventuel voudrait porter sont importants et un grand blason.