Devise d’échange? Vidal ira à l’Inter si Martínez arrive à Barcelone »Presse

Lundi 02 mars 2020

Le club catalan serait intéressé à avoir l’attaquant argentin la saison prochaine. Pour cela, le flyer national serait, en collaboration avec Nelson Semedo, la devise de Lautaro Martínez pour se rendre au Camp Nou, avec lequel «Rey» retournera en Italie après cinq ans.

Arturo Vidal pourrait revenir au Calcio la saison prochaine. En effet, Barcelone prévoit déjà une offre pour l’attaquant argentin, Lautaro Martínez, pour atteindre les «culés», une opération dans laquelle le volant chilien serait la clé pour générer un tel transfert.

Selon le média espagnol Sport, l’ensemble de Quique Setién mettrait 70 millions d’euros sur la table pour signer l’attaquant transandin de 22 ans, et en plus du chiffre qu’il envisage d’inclure «Rey» et Nelson Semedo, pour sceller la transaction.

Lautaro a une clause très élevée de 111 millions d’euros, un chiffre qui d’ici à juillet devrait être évalué pour voir si le changement d’équipement de lui et de Vidal devient effectif, qui le cas échéant, reviendra en série A après cinq années