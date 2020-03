“Devoir de se sacrifier pour le bien collectif”

Lorenzo Liurni, attaquant du Nocerina et sans aucun doute un joueur de premier plan des Molossiens au cours de cette saison, il s’est adressé aux chaînes officielles du club.

Ci-dessous, l’interview rapportée par le club Rossoneri, qui va des thèmes du repos forcé dû au coronavirus, aux objectifs collectifs:

Bonjour Lorenzo, comment ça se passe?

“Eh comment ça se passe! Il est difficile pour un sportif de rester à la maison, mais pour le moment, cela est nécessaire et nous devons respecter les règles et surtout les autres. “

Nous sommes dans une période historique très difficile, pourrons-nous recommencer?

«Je ne sais pas si nous pourrons recommencer, ce sera difficile selon moi étant donné la situation d’urgence à travers le pays. Mais si nous devions recommencer, nous devrions être prêts, même si la santé est plus importante que le sport, donc nous devons d’abord vaincre ce maudit virus, puis quand tout est calme, vous pouvez penser à retourner sur le terrain. “

Que pensez-vous de l’arrêt aux championnats?

“L’arrêt des championnats à mon avis était juste parce que nous sommes confrontés à une grave crise sanitaire mondiale.”

Comment gardez-vous votre forme physique?

«J’essaie de maintenir ma condition physique en m’entraînant à la maison tous les jours. Ce n’est pas facile pour chacun de nous de faire ce que nous pouvons, mais je peux rester immobile, donc je trouve toujours un moyen de bouger un peu et de garder ma concentration élevée. “

Un équilibre sur la saison Nocerina?

“Le but de cette Nocerina dès le premier jour était de se sauver et avant l’arrêt, nous battions son plein. Nous aurions sûrement pu faire mieux, étant donné les points perdus dans les dernières minutes de certains matchs, mais j’espère qu’à la fin de tout, il reviendra sur le terrain pour pouvoir célébrer le salut sur le rectangle vert. “

Le meilleur objectif à ce jour?

«Le meilleur but est certainement celui réalisé à domicile contre Gelbison, car je le considère comme le plus complet. Il y en a certainement d’autres, comme les sanctions contre Fasano et Casarano. “

Un message aux fans de Molossi?

«Les fans de Molossos restent à la maison et nous suivons les règles selon lesquelles tout ira bien. J’espère vous revoir et vous voir bientôt un câlin à vous tous et à vos familles. “