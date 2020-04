Deyverson voit «difficile» de continuer à Getafe

L’attaquant brésilien Deyverson Brum Silva, prêté à Getafe par Palmeiras, a exprimé son désir de “continuer” la saison prochaine pour l’équipe espagnole, bien qu’il juge “difficile” de continuer en raison “de la situation économique” des clubs touchés par la rupture. du championnat en raison de coronavirus.

Deyverson, 28 ans, est arrivé à Getafe lors du dernier marché d’hiver, jusqu’à la fin de la saison, le 30 juin, avec une option d’achat d’environ cinq millions et demi. La suspension de la Ligue espagnole et des compétitions européennes en raison de la crise sanitaire du COVID-19 a surpris Deyverson dans un bon moment. Jusque-là, il a disputé six matchs, dont quatre en partant, et inscrit un but contre l’Ajax en Ligue Europa.

Avec la question de savoir si la saison reprendra et seulement deux mois après l’expiration de son accord de prêt, Deyverson espère que cette nouvelle étape en Espagne – avant son passage à Levante et Alavés – se poursuivra encore un peu. “Je parle beaucoup avec mon agent Felipe Dias. Il me dit que le club est très heureux et qu’il veut rester avec moi, mais maintenant tout est difficile à cause de la situation économique. Si je dois retourner à Palmeiras, je le rendrai heureux, mais à Getafe je suis très Heureux. Tous les gens me traitent avec beaucoup d’affection “, a avoué Deyverson lors d’une interview avec Gazeta Esportiva.

Une autre option envisagée, en cas de retour au Brésil, est que Deyverson peut être transféré dans n’importe quel autre club du championnat, même s’il est un rival de Palmeiras. “Ce sont des choses dont on parle, je sais que la plus grande rivalité pour Palmeiras est les Corinthiens, mais je laisserais cela à mon représentant. Si je parle, ils le verront mal, mais je suis une marchandise. Un jour je suis dans un club, l’autre jour dans un autre C’est comme vendre des boissons gazeuses: vous vendez du Coca-Cola, Fanta, Fanta Uva, mais tout est Coca-Cola, vous savez? “, A déclaré le joueur brésilien.

À l’heure actuelle, Getafe l’a et, au cas où le championnat reprendrait, Bordalás espère compter sur le Brésilien pour son attaque avec Jaime Mata, Jorge Molina et Ángel Rodríguez.