DFL et DFB réfléchissent à des plans d’urgence pour terminer la saison en Allemagne

Alors que le virus COVID-19 se propage à travers le monde, il est difficile de prévoir quand la pandémie sera contenue au point où la vie normale pourra reprendre et les matchs de football pourront être rejoués. Dans l’état actuel des choses, le DFL et la DFB ont suspendu le jeu en Allemagne jusqu’au 2 avril, mais il est plus que probable que la décision sera prise mardi cette semaine de prolonger la suspension au moins jusqu’à début mai (AZ). La Football Association of England a déjà suspendu tout jeu professionnel en Angleterre jusqu’au 1er mai.

En reportant l’Euro 2020, l’UFEA a clairement fait savoir qu’elle voulait faire tout son possible pour terminer toutes les ligues nationales dès que possible. Rainer Koch, vice-président de la DFB, a déclaré sur «Dopplepass» de Sport1 qu’il espère qu’ils termineront la ou les campagnes en cours aussi rapidement qu’ils le pourront une fois qu’ils auront reçu le feu vert.

Photo de Christian Kaspar-Bartke / .

L’idée de «jeux fantômes», matchs sans supporters, a été vantée et déjà utilisée à la fois en Bundesliga et en Ligue des champions. Le problème de tels matches est qu’il faut encore empêcher les grands rassemblements de supporters en dehors des sites. Cela pourrait être mieux contrôlé maintenant avec les ordonnances «refuge en place» en vigueur dans toute l’Europe. Réalisant que beaucoup de fans sont complètement contre l’idée de «jeux fantômes», Koch pense toujours que c’est une meilleure alternative que de ne pas avoir de football du tout, surtout à la lumière du temps pendant lequel le football n’aura pas été joué:

Nous devons invoquer les fantômes au cas où l’existence même du football serait en danger. Personne ne veut des matchs sans supporters, mais encore moins de gens ne veulent pas du tout de football.

Photo de Ralf Treese / DeFodi Images via .

Il a été suggéré que le LDF et le DFB ont déjà mis en place des scénarios potentiels pour terminer les saisons une fois qu’il pourrait reprendre. Toutes ces options dépendent, bien sûr, du moment où cela se produit.

Les trois plans d’urgence actuellement en place seraient les suivants:

En utilisant «semaines anglaises», c’est-à-dire des semaines avec plusieurs jours de match, les 9 jours de match restants de la Bundesliga pourraient être joués sur quatre semaines, de sorte que toutes les équipes jouent le même nombre de matchs dans le même laps de temps pour clôturer la saison.

Des sites neutres à travers l’Allemagne pourraient accueillir plusieurs matchs par jour avec ou sans supporters. La compétition se déroulerait dans un style de tournoi similaire aux Championnats d’Europe ou à la Coupe du monde, à part que les équipes soient séparées en différents groupes.

Les équipes jouent les neuf journées de match restantes aussi rapidement que possible, essentiellement pour que chaque équipe joue presque tous les deux jours. Il s’agit du pire des scénarios, en supposant que les matchs ne peuvent pas être joués avec suffisamment de temps entre le début de la prochaine saison 2020/21 et ce que l’UEFA décide de faire avec le reste de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Toutes ces options dépendront également de ce à quoi ressemblera le reste du paysage pour les compétitions européennes, ce qui est de plus en plus important pour le Bayern Munich, car ils ont déjà un pied en quart de finale avec leur avance globale de 3-0 sur Chelsea .