Dg Carpi sur portes fermées: “Rien ne changera. Il n’apporte ni avantages ni inconvénients”

Invité des colonnes de Il Resto del Carlino Stefano Stefanelli, directeur général de Carpi, a abordé la question du huis clos qui impliquera toutes les équipes professionnelles italiennes pour les prochaines semaines: “Une fois que j’ai joué une course sans public, c’était un derby de la Coupe d’Italie entre Jesina et Ancône, juste à l’extérieur fermé pour des raisons d’ordre public. C’est un match qui doit être affronté avec le bon esprit, car il n’y a pas de stimuli venant des tribunes, il faut impacter le jeu avec une grande concentration mais ensuite une fois qu’il démarre c’est un match comme les autres. mais je crois que cela apporte des avantages ou des inconvénients à quelqu’un, pas même à ceux qui, par exemple, Reggiana et Vicenza seront privés de leur important public de fans. Nous sommes tous au même niveau “. Pendant ce temps, le groupe entraîné par Riolfo continue dans sa préparation: “Rien n’a changé l’équipe s’entraîne avec une grande intensité et nous allons donc faire avec le viseur lors de la course de mercredi prochain à Salò. Toutes les équipes sont sur le même bateau, il est vrai que nous avec quelqu’un d’autre, nous avons encore une course à rattraper, mais revenir sur le terrain sera déjà une bonne nouvelle pour tout le monde. “