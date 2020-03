Dg Pescara: “Nous protégeons la santé de tous, mais nous pensons aussi à ce qui va arriver”

Des colonnes du Corriere dello Sport, la pensée du Dg de Pescara arrive Giorgio Repetto sur la situation actuelle: “Aujourd’hui, la première pensée est de sortir de cette situation difficile que nous connaissons tous. Une fois que nous serons sortis de l’urgence, nous pourrons faire d’autres discours, mais aujourd’hui il devient difficile de parler de ce qui va arriver. Le problème est comprendre quand l’avenir viendra. Aujourd’hui, nous devons être des citoyens responsables et rester à la maison. Il est juste de se poser la question de savoir quand nous partirons, mais il est encore trop tôt pour le savoir. Nos managers de toutes les équipes travaillent pour préserver la santé de leurs membres , mais bien sûr, ils posent également des questions sur ce qui va arriver. Réflexions sur les problèmes économiques que vous leur posez. Les entreprises perdent des revenus, mais je dis aussi qu’une fois cette urgence surmontée, les solutions aux problèmes économiques et de football seront trouvées. Je crois et j’espère que les championnats pourront reprendre. C’est une chose de recommencer fin avril ou mai, c’est une chose de recommencer plus tard. les os recommencent aussi à jouer au plus fort de l’été. Une fois sorti de ce tunnel, les solutions seraient en quelque sorte trouvées. Dix matchs pourraient être joués en un mois et demi. “