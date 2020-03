Dg Salernitana: “Mettre fin aux tournois professionnels signifie sauver le monde des amateurs”

Depuis les colonnes du Corriere dello Sport, la DS de Salernitana a parlé Angelo Fabiani: “C’est une situation extraordinaire et sans précédent, je pense principalement à la douleur des personnes les plus touchées par Covid-19. Mais je veux aussi imaginer que nous pourrons nous en sortir le plus rapidement possible et je suis convaincu que les mesures prises et les comportements pourront être efficaces et décisifs. Certainement quelques batailles nous le perdons, mais je dis que le peuple italien va gagner cette guerre et vous pouvez même penser à retourner jouer. ”

Précisément sur la reprise: “Étant donné que j’ai le respect nécessaire pour les responsables de santé des clubs, je rappelle, doucement, qu’une éventuelle nouvelle réévaluation de l’aptitude à la pratique sportive appartient aux spécialistes. Un footballeur engagé doit passer une série de tests et de visites Si un club joue avec un athlète qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité, les conséquences sont payées par les présidents et les managers, c’est pourquoi les clubs sont les plus intéressés par la santé des joueurs. le sport est libéré après des visites dans des centres spécialisés (après avoir fait des plaques, des résonances, des analyses de sang et d’autres investigations, ndlr) et, dans le cas spécifique, après des prélèvements anti-virus. Cette spécification qui est proposée avec une grande importance, en réalité, il faut trois jours. Mais il faut aussi l’étendre aux techniciens et aux membres qui ont besoin d’une qualification. Et puis je pense aux arbitres de dont personne ne parle. Pourquoi? Ils font également partie du système. “

Et puis on passe au football: “Il serait bon de jouer certains matchs dans des villes où l’épidémie n’est pas devenue une urgence profonde, grâce aussi à la rapidité des mesures restrictives adoptées par le gouvernement central et par les gouverneurs et les maires, grâce à un grand sens civique de la population. On pourrait contourner l’hypothèse de faire jouer les équipes les plus touchées par la pandémie sur des terrains alternatifs. Je pense à Frosinone, Pescara, Benevento, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Ascoli, Bari, Lecce, Taranto, San Benedetto del Tronto, Palerme, Messine ou dans d’autres systèmes de Serie C appropriés. Un grand sens des responsabilités et beaucoup d’humilité sont nécessaires pour tout le monde. Je vois de nombreux acteurs de cette histoire qui parlent à haute voix sans rien dire et sans suggérer des solutions concrètes aux énormes. problèmes déterminés par l’urgence sanitaire qui risquent d’écraser tout ».

Et il conclut: “Terminer les championnats A, B et C, c’est-à-dire les championnats professionnels, c’est aussi sauver le vaste monde des amateurs qui regroupe des milliers d’entreprises dont notre mouvement ne peut ignorer. Mais je suis sûr que ceux qui gouvernent au niveau le football de haut niveau et le sport italien mettront en place toutes les ressources et l’intelligence disponibles pour que le virus ne gagne pas la guerre en cours “.