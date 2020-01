Di Caro (Gazzetta): “CR7 n’abdique pas. Lukaku imparable”

SONDAGE

Comment la nouvelle aventure d’Ibrahimovic se déroulera-t-elle à Milan?

Envoi de la demande …

Andrea Di Caro, signé par La Gazzetta dello Sport, a analysé le tour de championnat de l’épiphanie dans un fonds publié aujourd’hui sur l’équipe: “Ronaldo appelle, répond Lukaku. La Juve et l’Inter poursuivent leur course en binôme en première place grâce aux buts et aux performances superlatives des deux hommes symboliques. Le football est un jeu collectif, composé de deux phases, où l’équilibre est essentiel, etc. etc. Il n’y a pas d’entraîneur qui ne s’en souvienne pas pour valoriser le groupe. C’est maintenant une leçon mémorisée, ils le savent même les enfants. Mais alors vous voyez la Juve-Cagliari et Napoli-Inter et vous avez du mal à ne pas personnaliser. À 34 ans, Ronaldo commence 2020 se donnant le premier triplé italien. Le roi n’abdique pas. Il semble qu’une éternité soit passée depuis la sortie fâchée du terrain Le 10 novembre dernier, quand il n’a pas dit au revoir à Sarri qui l’a remplacé par Milan. […] Ce n’était pas facile après le poker de la Juventus pour l’Inter de prendre le terrain à Naples avec la Juventus devant, la Lazio à souffler sur le cou et l’Atalanta, qui continue au son de la manite, le prochain adversaire à San Siro. Il y avait le risque de nourrir des doutes, de se faire prendre par un petit tremblement. Il fallait s’appuyer sur un géant: un grand, grand, fort, qui ne tremblait même pas lors d’une tempête. Lukaku a trouvé une de ces soirées lorsque le départ à grande vitesse dans les espaces devient imparable. Il est vrai qu’à quelques reprises la défense de Napoli ressemblait à ce thon coupé avec un gressin, mais les mérites de Romelu, au 14e but, ne sont pas en cause: il est l’homme de plus d’une équipe conscient de sa force et avec une physionomie définie. Huit victoires et un nul à l’extérieur sont là pour en témoigner. “

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Autres actualités

07.01 08:01 – Lukaku a tiré à 111 km / h, “mais le leadership compte compte”

07.01 05:30 – Aujourd’hui à la télévision, le derby de Manchester en Coupe Carabao

07.01 04:30 – Matchs du jour: le programme du mardi 7 janvier

07.01 03:30 – Ciel ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 19 au 22ème jour

06.01 22:49 – Capello: “Naples a pris un risque, l’Inter mortel en contre-attaque”

06.01 22:46 – Napoli-Inter 1-3, le compte rendu de match

06.01 22:19 – FIFA20, l’équipe de l’année: il y a De Ligt, Cristiano Ronaldo et Salah

06.01 20:41 – PHOTO – Napoli-Inter 1-2 à 45 ‘: doublé de Lukaku, l’exultation belge

06.01 20:09 – Lecce, contestation modérée par les fans après le KO avec l’Udinese

06.01 19:57 – Lecce-Udinese 0-1: le compte rendu du match

06.01 17:58 – LIVE Milan, Pioli: “Données négatives. Il y a un grand regret”

06.01 17:38 – LIVE Samp, Ranieri: “Chaque course est une survie pour nous”

06.01 17:14 – Juventus-Cagliari 4-0: le compte rendu du match

06.01 17:02 – Milan-Sampdoria 0-0: le compte rendu du match

06.01 16:55 – Atalanta-Parma 5-0: le compte rendu du match

06.01 15:44 – Bologne-Fiorentina 1-1: le compte rendu

06.01 13:23 – Rome, 30 tirs contre Turin mais aucun but

06.01 13:21 – Boniek: “Piatek dans un trou noir. L’arrivée d’Ibra à Milan me surprend”

06.01 13:08 – TMW Lazio, fatigue musculaire pour Correa. À évaluer

06.01 12:26 – Turin, tabou olympique brisé. Victoire au domicile des Roms après 12 ans

06.01 12:24 – Juve, 3 joueurs à Al Duhail. Boniek: “Des amitiés fondées sur l’argent”

06.01 12:11 – Zenga et ses 11 ans à Fantacalcio: “Perno Kulusevski avec Belotti-Lukaku”

06.01 11:42 – Voleurs en action à “Giulio Onesti”. Les joueurs roms sont volés

06.01 05:30 – Aujourd’hui à la télé, Epiphanie avec la série A

06.01 04:30 – Matchs d’aujourd’hui: le programme du lundi 6 décembre

06.01 00:51 – Eriksson: “Lazio, championnat mémorable. Scudetto, pourquoi pas?”

05.01 23:45 – Inter, le but du marché d’Acuna contre Porto

05.01 23:36 – Gênes, victoire contre Sassuolo. Nicola exulte sur les réseaux sociaux

05.01 23:00 – Rome-Turin 0-2: le compte rendu du match

05.01 20:10 – Gênes-Sassuolo 2-1: le compte rendu du match

1er étage

Comparaison des classements après 18 jours de Serie A. Bilan négatif pour les dirigeants de la Juventus, qui compte cinq points de moins que la saison dernière. Plus huit pour la Lazio (qui comme Hellas Verona a une course de moins) et pour l’Atalanta qui a battu Parme 5-0 et …