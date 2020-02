Di Caro (GdS): “Avec l’Inter, la Juve et la Lazio, le A est maintenant un thriller”

SONDAGE

Quelle est la vraie surprise de ce championnat?

“Avec l’Inter, la Juve et la Lazio, le A est maintenant un thriller”. C’est le titre d’Andrea Di Caro, la première signature de La Gazzetta della Sport, commentant le dernier jour du championnat: “Soudain, la Serie A est devenue le championnat le plus équilibré, passionnant et durement combattu d’Europe. L’Inter et la Lazio en profitent du freinage de la Juve et le classement dit trois équipes en un point. Combler le fossé ou normalisation de la Juventus, le fait est que la domination absolue de la Juventus a disparu. Cela ne signifie pas que la Juve ne peut pas gagner ce championnat aussi, certainement pour réussir dans le la neuvième entreprise consécutive devra beaucoup transpirer et découvrir cette méchanceté et, surtout, cette faim que l’Inter et la Lazio montrent aujourd’hui qu’elle a plus que vous “.

Inter court pour la couverture. Avec Samir Handanovic blessé, le club Nerazzurri qui a déployé Daniele Padelli dans le derby de Milan est prêt à embaucher un autre gardien. Et au lendemain de la victoire 4-2 contre l’AC Milan, il a commencé les contacts pour contracter …