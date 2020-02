Di Maria déteste tellement Man Utd ‘qu’il éteint la télévision quand ils sont allumés’

Date de publication: Mardi 25 février 2020 à 1h06

Selon son coéquipier du Paris Saint-Germain, Marcin Bulka, Angel di Maria éteint la télévision chaque fois que “quelque chose en rapport avec” Manchester United apparaît après son court séjour au club.

L’Argentin a été signé par Louis van Gaal pour un record du club de 59,7 millions de livres sterling à l’été 2014, mais n’a pas réussi à s’installer à Manchester et a finalement déménagé au PSG pour 44 millions de livres sterling un an plus tard.

Âgé de 32 ans, l’ailier reste au PSG mais a parfois été lié à des déménagements à Old Trafford lors de son passage de cinq ans dans la capitale française.

Cependant, les commentaires du gardien de but du PSG Bulka – qui a signé avec Chelsea l’été dernier – mettront certainement un terme à ces affirmations.

S’adressant à la chaîne YouTube de football polonais Foot Truck à propos de Di Maria, Bulka a déclaré: «Di Maria déteste Manchester United.

«Il n’a pas un bon souvenir du temps qu’il y a passé.

“En fait, quand quelque chose lié à Manchester United apparaît à la télévision, cela change bientôt.”

Di Maria a semblé avoir du mal avec le niveau des attentes placées sur lui pendant son séjour à Man Utd, notamment pour porter la chemise convoitée n ° 7 portée avec une telle grâce par David Beckham, Eric Cantona et Cristiano Ronaldo ces derniers temps.

L’ancien joueur du Real Madrid a pris un bon départ à Man Utd, marquant trois buts et récoltant quatre passes décisives lors de ses six premiers matches de Premier League. Mais il s’est vite évanoui et a fait part de ses critiques à Van Gaal l’année dernière lorsqu’il est revenu à Old Trafford avec le PSG en Ligue des champions.

Une bouteille de bière a été lancée par la foule en direction de Di Maria dans la seconde moitié du match aller des 16 derniers matchs. L’Argentin a répondu en la ramassant et en faisant semblant de prendre une gorgée.

L’ancien homme du Real Madrid a également semblé dire à une section de fans de United de “f *** off” après le score du PSG, et avant cela, il a fait irruption dans les panneaux publicitaires par Ashley Young.

Il a déclaré à la radio Cadena Cope: «[The reception] a été difficile dès la première minute mais je savais que ça allait arriver.

“Mais je l’ai dit dans le passé et je le répète, je n’ai jamais mal parlé des gens ici et de ce club.

«Ce sont des choses qui arrivent et les gens l’ont mal pris. Je n’ai eu que des problèmes avec l’entraîneur ici. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait pris le maillot No11 à son arrivée à Paris, Di Maria a déclaré à la Ligue 1: «Je ne sais pas vraiment. À mon arrivée, j’ai vu que le No11 était disponible.

«C’est un numéro de maillot que je portais beaucoup quand j’étais plus jeune, et je tenais à le retrouver.

“Au Real Madrid, le No11 était déjà pris, alors j’en ai pris 22. À Manchester United, ils m’ont donné le No7, je n’ai pas eu le choix.

«J’aurais aimé 11 mais nous y sommes. Ici, j’avais le choix, alors j’ai choisi 11. »

