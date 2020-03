Di Maria et Juve cette fois sans frais: l’idée du deal CR7 ne décolle plus | Primapagina

Angél Di Maria et la Juventus se croisent depuis des années. Depuis l’époque du Real Madrid, il a toujours été associé aux bianconeri, une idée proposée et proposée par différents agents qui se sont succédé pour soutenir l’Argentine: rien à faire, le discours n’a jamais décollé et son contrat venant à échéance dans un an suggère l’opération à coût nul pour plusieurs entreprises. Le Paris Saint-Germain est satisfait des performances de Di Maria mais n’a pas encore conclu d’accord pour son renouvellement, c’est pourquoi tout est ouvert et dans 6 mois l’ancien United pourrait être bloqué sur un transfert gratuit pour l’été 2021.

LE JUVE EST FROID – De son côté le La Juventus est aussi froide qu’elle l’était même après l’opération Cristiano Ronaldo: l’agent Jorge Mendes a fait le nom d’Angél Di Maria pour les bianconeri lorsqu’il a établi une relation forte avec l’affaire CR7, Paratici a toujours privilégié différents investissements à l’extérieur. C’est aussi une question de coûts et d’âge, l’engagement de l’Argentin à Paris dépasse les 10 millions d’euros et aura 33 ans dans douze mois. C’est pourquoi la Juve préfère un investissement plus lourd sur une carte comme celle de Kulusevski en perspective, Di Maria a été très proche dans le passé entre des manœuvres inquiétantes à l’Inter qui le voulaient et une vraie tentative. Avant CR7 en noir et blanc, en fait. Parce que le Monte Ingaggi a changé avec les Portugais et Angél – encore une fois – ne réchauffe pas la Juve.

Écoutez “Di Maria et Juve cette fois sans frais: l’idée de l’accord CR7 ne décolle plus” sur Spreaker.