Di Stéfano, l’autre sur le podium avec Maradona et Messi

Beaucoup de ceux qui l’ont vu jouer disent qu’il était meilleur que Maradona. La FIFA reconnu comme l’un des quatre footballeurs les plus importants du 20e siècle avec Diego, Pelé et Cruyff. Et il était l’une des grandes personnes responsables de la transformation du Real Madrid du grand au géant. Ce n’est pas pour rien qu’il a occupé le titre de président d’honneur du club merengue jusqu’au jour de sa mort, le 7 juillet 2014, à l’âge de 88 ans, après avoir été hospitalisé deux jours plus tôt pour un arrêt cardiaque. Alfredo Di Stéfano est une grande partie de l’histoire du football, non seulement argentin mais mondial.

Annonces :

La Saeta Rubia, comme on l’appelait dans le monde entier, il est né le 4 juillet 1926. À 19 ans, il fait ses débuts dans le First of River, a été prêté pendant un an à Huracán et est retourné à Núñez pour remplacer Adolfo Pedernera. En 1949, il était l’un des nombreux joueurs de football qui ont émigré vers le football colombien qu’il a payé beaucoup plus que le plafond salarial qui avait été imposé en Argentine. Là, il a laissé sa marque sur les millionnaires jusqu’à en 53, il a été transféré au Real Madrid et a commencé à écrire son histoire la plus exceptionnelle.

Di Stéfano était le leader de l’équipe qui a obtenu consécutivement les cinq premières Coupes d’Europe (l’actuelle Ligue des Champions), en plus d’un Coupe intercontinentale, huit ligues espagnoles, ongle Coupe d’Espagne et deux Coupes latines. Il était directement responsable de l’époque la plus glorieuse du Real. Cela faisait 11 ans qui portait la chemise blanche (de 1953 à 1964), célébrant 308 buts en 396 matchs. Une marque impressionnante qui démontre la qualité et la prépondérance qu’elle avait au sein de l’équipe. Parce que Non seulement il était implacable dans le but de l’adversaire, mais il était un leader et a attaqué tout en aidant à récupérer le ballon..

Ses deux dernières années en tant que footballeurs étaient à l’Espanyol de Barcelone, où il a pris sa retraite en 1966. Au cours de sa carrière Il a joué dans l’équipe nationale argentine (a remporté le sud-américain 47) et aussi en espagnol (à partir de 1956), bien qu’il ait un compte en attente: jouer une Coupe du monde. Il a perdu celui de 50 et 54 parce que l’Argentine n’a pas participé à ce moment-là, il n’a pas réussi à se qualifier avec l’Espagne à celui de 58 et en 62 il a été blessé quelques jours avant les débuts et n’est entré dans aucun match. Peu de temps après avoir raccroché, il a commencé sa carrière comme entraîneur à Elche. En Espagne, il a également dirigé Valence, Rayo Vallecano, Castellón et, bien sûr, le Real Madrid avec lequel il a remporté la Super Coupe d’Espagne en 1990. Et il a aussi passé son temps en Argentine, où il a un exploit que personne ne peut répéter: Il a été champion avec Boca (Nacional 69) et River (Metro 81).

La reconnaissance du Real Madrid pour Di Stéfano a été innombrable. Le stade de la ville sportive, où l’équipe Zidane est actuellement l’hôte, est nommé d’après Don Alfredo, qui de 2000 jusqu’à son spectacle était le président d’honneur du club et était dans la présentation de chacune des stars qui Ils sont venus au club pour lui donner le maillot de meringue. De Zidane à Cristiano Ronaldo, en passant par Figo, Ronaldo, Beckham, Owen, Benzemá et bien d’autres qui ne voulaient pas manquer l’occasion de se serrer la main et d’embrasser ce mythe qui a commencé à botter le ballon dans les rues pavées de Barracas …