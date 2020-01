‘Diabolical Performance’ – Les fans de Birmingham City réagissent au tirage de la FA Cup avec Coventry City

BIRMINGHAM, ANGLETERRE – 25 JANVIER: Birmingham City fans geste vers les fans de Coventry lors de la FA Cup Fourth Round match entre Coventry City et Birmingham City à St Andrew’s Trillion Trophy Stadium le 25 janvier 2020 à Birmingham, en Angleterre. (Photo de Marc Atkins / .)

Les fans de Birmingham City se sont tournés vers Twitter pour réagir à leur match nul 0-0 avec Coventry City lors du quatrième tour de la FA Cup d’Emirates.

Les fans de Birmingham City réagissent au tirage au sort de la FA Cup avec Coventry City

«Performance diabolique»

Dans une expérience unique à St Andrew’s, Coventry City a accueilli ses propriétaires, Birmingham City.

Les Sky Blues partagent le terrain avec leurs rivaux des West Midlands depuis le début de la saison à la suite de problèmes avec leur ancien domicile de la Ricoh Arena.

Coventry City a vaincu Bristol Rovers lors d’une rediffusion du troisième tour afin d ‘«héberger» l’affaire particulière.

Le patron de Birmingham City, Pep Clotet, l’avait qualifié d’étrange montage dans la préparation au coup d’envoi alors que les Blues étaient faits pour occuper le vestiaire et les sièges désignés.

Cependant, les fans de Blues sont restés frustrés, car ils n’ont pas réussi à surmonter leurs rivaux de la ligue inférieure; au lieu de cela, en prenant le montage à une reprise à, vous l’avez deviné, St Andrew’s dans un avenir proche.

Voici ce que les fans de Birmingham City ont dit sur Twitter après un temps plein.

Soyons honnêtes, les fans de blues méritent mieux que cela, des équipes aussi mauvaises que Reading avec un soutien merdique, aucune histoire aucune âme n’a une meilleure stabilité que nous, le mauvais résultat d’aujourd’hui semblait solide sur le papier, o bien #KRO

– Thomas Davison 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@bhamdavo) 25 janvier 2020

Aujourd’hui m’a vraiment énervé. Nous étions horribles. Je n’en blâme pas non plus les joueurs. La faute en revient entièrement à la direction. Aucune forme, aucun équilibre, aucun rythme, aucun entraînement, aucun plan de match. Il suffit de se présenter et d’espérer que nous atteindrons un objectif. Ce n’est tout simplement pas suffisant #bcfc

– scullybcfc (@scullybcfc) 25 janvier 2020

Une expérience brillante, des performances diaboliques aussi simples que cela #bcfc

– George (@GeoSewell) 25 janvier 2020

Soupir. Encore une autre performance inepte des joueurs et de Pep. Ce fut l’un des pires matchs de football que j’ai vu jouer les Bleus. Oserais-je le dire, paresseux et terne. Les fans méritent tellement mieux #EmiratesFACup #bcfc

– LJ (@LJ_Blues) 25 janvier 2020

Ce que le F était ce Pep. Vous ne savez absolument pas quel était le plan de match? Quel est notre style de jeu? #bcfc #tiktok

– One City One Team (@Dealhunterspain) 25 janvier 2020

Le tirage au sort du cinquième tour de la Emirates FA Cup a lieu le lundi 27 janvier 2020.

Photo principale

Intégrer à partir de .