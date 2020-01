Díaz s’est disputé avec le journaliste argentin via Twitter »

Lundi 27 janvier 2020

Le milieu de terrain national, Marcelo Díaz, de présence irrégulière au Racing Club, a sévèrement répondu au journaliste argentin Pablo Carrozza, après avoir publié des informations sur une prétendue bagarre entre Díaz et son stratège, Sebastián Beccacece. Le Chilien a nié cela écrit par Carroza et a continué de répondre avec des mots durs au travail du communicateur transandin.

Le journaliste a publié sur ses données personnelles Twitter une discussion et un combat physique présumés entre le volant et le DT, qui auraient résulté de la mauvaise relation entre les deux. Cependant, le joueur de l’Acadé a immédiatement répondu à Carrozza et l’a exhorté à corroborer l’information, notant qu’une telle situation ne s’était pas produite, car il y aurait du respect et une bonne ambiance dans le vestiaire.

Cependant, la discussion n’était pas là. Le communicateur a poursuivi le fil, reprochant à l’ancienne Université du Chili de soutenir Carabineros et la FF.AA, dans le contexte de la crise sociale dans le pays. «Chelo» n’a pas hésité à répondre durement au journaliste. «Arrêtez d’inventer des conneries. Le fait que vous mélangez quelque chose de sportif avec quelque chose de mon pays vous laisse comme une personne stupide prise dans vos mots à la recherche d’un joker pour vous échapper », a déclaré« Carepato ».

Je ne sais pas quelle sera votre idée, mais ce que vous écrivez est totalement faux. Dans le vestiaire du Racing, personne n’a combattu car il y a du RESPECT et il n’y a pas eu de discussions non plus. Je vous serais reconnaissant d’être plus prudent et de fournir de vraies informations.

– Marcelo Diaz (@ CHELODIAZ_21) 27 janvier 2020

Je ne vais jamais m’occuper de quelque chose que je n’ai pas fait et je ne vais pas faire non plus, alors arrêtez d’inventer des conneries. Le fait que vous mélangez quelque chose de sportif avec quelque chose de mon pays, vous laisse comme une personne stupide prise dans vos mots à la recherche d’un joker pour vous échapper. – Marcelo Diaz (@ CHELODIAZ_21) 27 janvier 2020