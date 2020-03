Diego a tenu sa promesse et a embrassé Tevez

Après l’hommage émouvant à Diego Maradona dans Bombonnière, l’actuel directeur technique de la gymnastique a été accueilli par Carlos Tevez lors de la réunion précédente. L’Apache a fait face à la banque alternative pour lui faire un câlin et le 10 a rempli la promesse qu’il a faite il y a plusieurs jours.

“Laissons Carlitos se préparer car je vais lui donner un pic que je vais tout casser”, a déclaré Maradona lors d’un dialogue avec TyC Sports postvictoria del Lobo contre l’Atlético Tucumán il y a une semaine. Et, comme il l’avait dit, il a accompli: Après le salut de Villa, Carlitos est allé le prendre dans ses bras et ils se sont tous les deux donné un peu et, surtout, un câlin fraternel qui a touché tout le monde.

Avant 20 h 30, Maradona est entrée sur le terrain pour être honorée. Le 10 a marché sur le vert du champ et a immédiatement entendu le “Olé, Olé, Olé, Diegoooo, Diegooo” alors qu’il se dirigeait vers le cercle central visiblement excité. Là, il a rencontré Michelangelo Brindisi, on lui a remis une plaque et une chemise encadrée. Après les photos de rigueur, le signe de la croix fut fait et il caressa la pelouse, celle qui ne marchait pas depuis des années.

Après cela, Diego a traversé la campagne en étreignant tous ceux qui ont traversé, jusqu’à ce qu’un autre moment émotionnel arrive, celui dans lequel set fondu dans une étreinte avec son petit-fils Benjamín Agüero Maradona, tout comme j’avais prévu qu’Angela Lerena se passerait dans TNT Sports pendant la transmission.