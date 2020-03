Diego Armando Maradona a salué Ronaldinho et la police a décidé de libérer le Brésilien

Au cours des dernières heures, Ronaldinho C’était l’un des sujets les plus saillants du monde du football. Mais pas à cause du sport, mais parce qu’il a été arrêté Paraguay. L’ancien footballeur est entré dans le pays guarani avec de faux papiers (passeport falsifié). Cependant, la police locale, après avoir fait une descente dans sa suite privée avec son frère Robert et que Dinho a déclaré neuf heures au parquet, décidé de le libérer.

Avant de devenir libre, Ronaldinho Il a reçu un message mondialement reconnu. Diego Armement Maradona profité de l’occasion pour le saluer à travers son Instagram personnel Le message du coach de Gymnastique et escrime La Plata il disait ceci:

Force cher ami @Ronaldinho, la vérité vient toujours en avant. Un gros câlin, champion!