Diego Armando Maradona et un cadeau spécial pour les joueurs de gymnastique: “Il nous a apporté une chaîne pour chacun”

D’accord La bouche vous pouvez quitter le champion samedi, Gymnastique et Escrime L’argent une finale se joue pour rêver de rester dans le Super ligue. Il Xeneize et le loup entrent en collision à partir de 21h00 avec l’arbitrage de Facundo Tello et en même temps ils joueront Athlétique Tucumán–Rivière avec Patrick Loustau en tant que juge et par l’écran de TNT Sports.

Diego Armando Maradona, qui sera à l’honneur au stade La bouche, il a offert un cadeau à chacun de ses joueurs à l’entraînement ce mercredi Restez fille. “Il nous a apporté une petite chaîne”, a-t-il révélé Maximilian Colonel, défenseur central du plateau. Et il a ajouté: “Personnellement, je n’y crois pas beaucoup, mais pendant ces années j’étais dans le club, j’avais de très belles choses. Je le prends comme un beau cadeau de Diego“.

D’autre part, le footballeur de Gymnastique il a évoqué les absences de Maradona en formation. “Est en communication permanente avec Mendez et lui dit toujours quoi faire et ainsi de suite. Il vient les jours où nous faisons de la tactique et exprime toutes ses connaissances “, a-t-il déclaré. Colonel. “J’espère que nous pourrons en profiter beaucoup plus longtemps. Nous nous y habituons et c’est quelque chose de beau. Diego Une heure de concentration s’approche et nous raconte des expériences. C’est quelque chose d’unique. “

Enfin, le marqueur central a analysé le bon cadeau de l’équipe, qui a remporté trois victoires consécutives. Il a gagné 1 à 0 Indépendant, 2 à 0 a Sportivo Barracas pour la Coupe d’Argentine et à Athlétique Tucumán 1 à 0. “Nous sommes très heureux des derniers matchs. Nous jouions bien mais nous ne donnions rien. Nous avions besoin de la victoire”, a-t-il conclu. Colonel.