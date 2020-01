Diego Cocca insiste sur un joueur de Boca

Diego Coccaentraîneur de Chapelet CentralIl a donné une conférence de presse après la première séance d’entraînement de la pré-saison et a exprimé sa colère face au départ de plusieurs joueurs importants.

“La vérité est que cela génère une préoccupation très importante pour ceux qui ne le sont pas. Nous devrons travailler dur pour les remplacer. Il a été difficile de construire une base. (Miguel) Barbieri, (Nahuel) Molina et (Leonardo) Gil étaient les gros titres. Et maintenant qu’ils ne le sont pas, ça me dérange“, a déclaré l’entraîneur.

Et dans la même ligne, il a ajouté: “En vacances, nous parlions tout le temps. Je sais que les dirigeants ont travaillé et essayaient de lever cette, mais bon, aujourd’hui c’est la réalité et il est clair que quand le tournoi commence, je suis responsable du football. Barbieri négocie depuis un certain temps, mais c’est ainsi, le marché a longtemps et tant qu’on n’a pas signé, ça ne s’arrête pas. Elle a été essayée, tout a été fait, mais lorsqu’une offre qui ne peut être surmontée apparaît, il n’y a pas grand-chose à faire ».

“Toujours quand vous commencez un tournoi, vous avez des attentes, d’autant plus à quel point il était important d’avoir bien clôturé l’année le semestre dernier. Jusqu’à ce que nous choisissions le renfort, il vient et s’entraîne il y a trois semaines et dans trois semaines nous jouons, ils volent, c’est une très courte pré-saison“A dit Cocca.

Finalement, il était ravi de la possibilité d’avoir à nouveau Nahuel Molina Lucero, qui a dû retourner à Boca et est actuellement en pré-saison sous les ordres de Miguel Ángel Russo.

“J’ai parlé à Nahuel il y a quelques jours, il est le joueur de Boca et il doit faire ce que Boca lui demande. Mais il sait qu’il joue ici, qu’il était très bon, heureux et sentait qu’il évoluait. Attendons de voir ce que Boca décidera “, at-il conclu.