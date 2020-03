Diego Costa, sur le radar de Rome

Ce n’est pas l’année de Diego Costa. Bien au contraire. Ce cours n’a contesté que 13 matchs et a marqué deux buts, Mais cela ne signifie pas que d’importants clubs de la scène européenne continuent de l’avoir sur la liste des attaquants pour donner un saut de qualité à son équipe. Et l’un de ceux est celle de Rome.

Depuis l’Italie, plusieurs médias indiquent que l’équipe de la capitale serait intéressée à reprendre les services de l’attaquant hispano-brésilien la saison prochaine. La vérité est que l’équipe dirigée par Paulo Fonseca doit renforcer son intrigue offensive pour revenir parmi les positions les plus élevées du Calcio et reprendre le combat pour un titre qui n’a eu qu’un seul propriétaire depuis des années: la Juventus.

De plus, cette saison, la tenue «giallorosso» n’a que deux attaquants centraux purs. L’un est Dzeko, qui à 34 ans, Il est le meilleur buteur de son équipe avec 12 buts. L’autre est Kalinic, prêté précisément par l’Atlético cette année, mais la performance du Croate n’est pas attendue (Il n’a joué que 249 minutes, marquant deux buts) et Rome, que si, veut continuer à pêcher dans le Wanda métropolitain.

De plus, l’équipe de Madrid pourrait être disposée à écouter les offres d’autres clubs, car ces dernières saisons, cela n’a pas été essentiel pour Simeone. Et ce ne serait pas la première fois que la Roma s’intéresse à l’attaquant rojiblanco, car il a déjà été essayé à l’été 2013 et sur le dernier marché d’été, mais sans aucune offre ferme.

Costa n’est plus la même

L’Espagnol-Brésilien a été une partie importante de l’histoire récente de l’Atlético de Madrid, en particulier dans la première étape de l’attaquant de Lagarto avec l’élastique rouge et blanc. Mais depuis qu’il est retourné dans ce qui était sa maison après s’être lancé dans une aventure anglaise à Stamford Bridge, n’a pas été le même qui a étonné les fans de matelas et leur a donné tant de nuits glorieuses.

Les blessures n’ont pas été son meilleur allié, car depuis son retour au matelas, il a déjà été perdu un total de 50 matchs en raison d’une blessure, et la confiance que le club et l’entraîneur accordent aux autres joueurs pourrait déclencher le départ de Diego Costa. Votre avenir, dans l’air.