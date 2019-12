Diego Lainez est la carte Betis pour 2020

L'équipe sévillane fait confiance au Mexicain et le place comme son pari maximum pour l'année à venir.

L'adaptation de Diego Lainez au Betis a été plus difficile que prévu, l'entraîneur a décidé de ne pas lui laisser autant de minutes et d'aller le faire jouer petit à petit pour qu'il se contente d'un football différent de celui développé en Amérique et dans la Ligue mexicaine. Ses dernières performances en Copa del Rey (compétition où il avait plus de minutes) sont en hausse, montrant que peu à peu il suit le rythme du football espagnol.

Le directeur technique du Real Betis, Rubi, a déclaré que le départ de Diego de l'équipe n'avait jamais été envisagé et qu'il projetait un grand potentiel chez le jeune joueur pour devenir un excellent footballeur. Il est prévu que d'ici 2020, le joueur commencera à être plus important et deviendra plus récurrent dans les onze initiaux de l'équipe de Séville.