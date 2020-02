Diego Lainez passe par la salle d’opération

Le joueur mexicain est intervenu pour cause d’appendicite et restera en congé indéfiniment.

Dans les premières heures de samedi, Diego Lainez a souffert d’une douleur abdominale aiguë pour laquelle il a été envoyé d’urgence à l’hôpital. Là, il a subi une opération de l’appendicite après avoir effectué les tests pertinents. Maintenant, le Mexicain se remet de cette intervention et sa date de retour n’est pas précisée.

🚑 PARTIE MÉDICALE | Diego Lainez a été opéré d’une appendicite ⛑😔

A bientôt, @ DiegoLainez10! 💪🆙

– Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) 15 février 2020

Lainez n’a pas trop de minutes avec Rubi et ce marché d’hiver passé a été spéculé avec un possible départ du Betis. Maintenant, tout ce qui est garé pendant que l’ancien d’Amérique se remet d’une intervention douloureuse et compliquée.