Diego Maradona a envoyé un message de soutien aux personnes touchées par le coronavirus »Soccer press

Vendredi 13 mars 2020

L’entraîneur de gymnastique et d’escrime de la Plata n’était pas étranger à la contingence mondiale sur COVID-19. La star argentine a utilisé ses réseaux sociaux pour soutenir les personnes atteintes de cette maladie et, en outre, a critiqué les trasandinos pour leur faible sensibilisation à la prévention de ce virus.

L’un des pays les plus touchés par le coronavirus est l’Italie, où elle a déjà suspendu toutes ses activités sportives, y compris la série A, pour empêcher une nouvelle propagation de la maladie. C’est pourquoi l’une des plus grandes idoles de Naples, Diego Maradona, a utilisé ses réseaux sociaux pour exprimer son soutien aux citoyens napolitains.

«J’ai vécu 7 ans à Naples. J’y ai de la famille, beaucoup de gens que j’aime et qui m’aiment. L’Italie fait partie de ma vie et je veux vous envoyer un message de soutien en cette période difficile “, a lancé la missive” Fluff “sur son compte Instagram.

En ce sens et fidèle à son style, Diego n’a pas perdu l’occasion de critiquer la population transandine qui n’a pas encore pris conscience de la propagation du virus et qui espère qu’il n’est pas trop tard.

«Là-bas (en Italie), tout le monde a pris conscience qu’il devait rester chez lui. J’espère que l’Argentine réagira à temps. Quelques moqueries (…) Samedi, nous nous sommes tous salués avec un baiser et les stades étaient pleins. J’espère que nous pourrons tous aller de l’avant de la meilleure façon », a déclaré l’ancien champion du monde.

Enfin, il a de nouveau attaqué le manque d’inquiétude et il est encore temps de renverser la situation. “Il est difficile d’éduquer un pays en 15 minutes et cela se résout par l’éducation, l’obéissance et le respect”, a-t-il conclu.

Ho a visité Napoli 7 anni. Lì fait partie de la mienne famiglia, les gens de molta che mi vuole bene e a cui io voglio bene. L’Italie fait partie de ma vie et sera envoyée par mon messaggio di sostegno en ces temps difficiles. En Italie tutti hanno capito quanto sia important rimanere home. Spero che en Argentine tutti risponderemo au tempo. Alcuni fanno ironia, ma la verità è che sabato scorso qui en Argentine nessuno parlava di pandemia. Tutti ci siamo salutati avec un bacio e tutti gli stadi erano pieni. È Je vois que le detto secondo cui “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”. Spero che tutti riusciremo pour surmonter ce moment en mode miglior possibile. Sia lì, che qui. È Difficile éduquera un Paese en 15 minutes, ma possiamo riuscirci con l’educazione, l’obbedienza e il rispetto. Bonne chance au tutti! # AndràTuttoBene #DistantiMaUniti #ioRestoaCasa – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – J’ai vécu 7 ans à Naples. J’y ai de la famille, beaucoup de gens que j’aime et qui m’aiment. L’Italie fait partie de ma vie et je veux vous envoyer un message de soutien en ces temps difficiles. Là, tout le monde a pris conscience qu’il devait rester chez lui. J’espère qu’en Argentine, nous réagirons à temps. Certains s’en moquent, mais la vérité est que samedi dernier ici, personne n’a parlé de pandémie, nous nous sommes tous salués avec un baiser et les stades étaient pleins. Mais bon, tout le monde achète ce qu’il veut vendre. J’espère que nous pourrons tous avancer de la meilleure façon. Là et ici. Il est difficile d’éduquer un pays en 15 minutes, et cela se résout par l’éducation, l’obéissance et le respect. Bonne chance à tous!

