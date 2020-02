Diego Maradona a été franc sur sa visite à la Bombonera: “Je ne suis pas intéressé à me donner une assiette”

L’un des thèmes de la semaine était comment vous recevrez La bouche à Diego Armando Maradona lorsque le Xeneize et Gymnastique face à la dernière date de la Super ligue, qui l’a comme seule escorte au groupe dirigé par Miguel Angel Russo.

Tel que rapporté lundi, le journaliste Matías Bustos Mile dans CNN Sports (Du lundi au vendredi à 19 h Radio CNN et TNT Sports), il est prévu qu’il y ait une murga, qu’une plaquette soit livrée à Maradona et aussi, une réplique de la chemise avec laquelle le champion a été consacré en 1981.

Diego a parlé de TyC Sports à ce sujet et a été franc: “Je ne suis pas intéressé à me donner une assiette”, a déclaré Ten. Il a ajouté: “Les amis n’en ont aucune idée car ils sont entrés sans étudier … Et je le dis pour tout le monde, pas seulement pour Riquelme“.

D’autre part, Maradona Il a dit qu’il ne “recevrait aucun cadeau” et qu’il irait “en tant que technicien Gymnastique” aile Bombonera. “J’attends que nous jouions un grand match avec La bouche. Et si La bouche il perd le championnat, il ne le perd pas pour nous “, a tiré l’ancien footballeur Xeneize et du Équipe nationale d’Argentine.

Enfin, il a déclaré: “Je n’ai besoin de personne pour me suspendre un drapeau ou quoi que ce soit. Je suis un fan de Boca.”

Gymnastique vient de battre 1 à 0 à la fin de Indépendant dans Noisette dans le but de Eric Ramirez et maintenant, après avoir affronté Sportivo Barracas pour la Coupe d’Argentine, vous recevrez Atlético Tucumán samedi à partir de 17h35 dans la forêt et avec transmission de TNT Sports. Ensuite, il clôturera le championnat avant La bouche dans la Bombonera. Et apparemment Maradona Il n’a pas envie d’être honoré.