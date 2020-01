Diego Maradona: Lucas Barrios a été annoncé comme nouveau joueur de gymnastique, face à la Super League argentine 2020 | Signature Argentine

Mis à jour le 17/01/2020 à 15:24

Bombazo L’attaquant paraguayen Lucas Barrios a signé un contrat de six mois ce vendredi avec Gymnastique et escrime de La Plata, et dans sa présentation il a avoué que “c’est un honneur que le plus grand me dirige”, préparant sa rencontre avec qui sera son nouvel entraîneur, l’ancien joueur argentin Diego Armando Maradona.

Quartiers, 35 ans et qui vient de jouer dans Hurricane, où il a marqué quatre buts en 22 matchs, il était très confiant que sa nouvelle équipe pourra se sauver de la descente, le grand défi jusqu’à la fin de la saison. “Lucas Barrios est un nouveau joueur GYM”, était le message que les «Lobo» partageaient sur leurs réseaux sociaux.

Lucas Barrios est un nouveau joueur GYM! ⚽️💯🔝

Bienvenue au Club 👋🏻 @LucasBarrios_ pic.twitter.com/V0XV52ujU4

– GYM 🐺 (@ officier de gymnastique) 17 janvier 2020

“J’espère qu’ensemble nous pourrons célébrer à la fin de la saison”fit-il remarquer. «C’est un plaisir que Diego m’ait appelé et d’être en gymnastique. C’est un honneur d’être adressé aux plus grands. J’espère, avec mes coéquipiers, aider l’équipe »a déclaré Barrios, interrogé sur le rôle qu’il a joué Diego Maradona dans son transfert.

Il convient également de noter que dans sa longue carrière, Lucas Barrios Il a également joué dans le Colo Colo du Chili, le Borussia Dortmund d’Allemagne, le Spartak du Russe de Moscou et les Brésiliens Palmeiras et Gremio. Son dernier club était Hurricane, une équipe avec laquelle il a décidé de ne pas se renouveler, afin de rejoindre les rangs de Gymnastique, face au redémarrage du championnat local.

