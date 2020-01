Diego Maradona sourit: la direction de la gymnastique a été rigoureuse et s’est mise d’accord sur l’arrivée de Lucas Barrios

Après la victoire de Gabriel Pellegrino aux élections, Diego Maradona a confirmé qu’il restait en gymnastique mais il a demandé des renforts hiérarchiques pour tenter de sauver l’équipe de la relégation.

Sans aller plus loin, les dirigeants sont intervenus rapidement et ont engagé quatre renforts en une semaine: Jonathan Agudelo, Matías Pérez García, Harrinson Mancilla et Jorge Broun.

Cependant, l’une des positions qui restaient à renforcer était celle de neuf dans la région. Face à cette situation, le Loup a fouillé partout et a finalement accepté l’arrivée de Lucas Barrios.

Dans une négociation éclair, le club de platense est parvenu à un accord avec l’attaquant de 35 ans et de cette façon Maradona a son 9 tant attendu.

Le Barrios expérimenté, avec un passé au Borussia Dortmund, Huracán et la sélection du Paraguay, arrive à la Gymnastique pour un an (avec la possibilité de le terminer en six mois), dans un marché de pass où ça sonnait aussi pour Boca.

De cette manière, le loup a ajouté à son cinquième renfort et dans un peu plus d’une semaine, il sera officiellement à nouveau en compétition lorsque la Super League reprendra, où il occupe actuellement une place dans la zone de relégation.