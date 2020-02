Diego Monarriz les a sortis à la mi-temps et les frères Romero sont restés dans les vestiaires

San Lorenzo a perdu 1-0 face aux ateliers à la date 20 de la Super League et est resté loin de la lutte pour le championnat. L’équipe de Diego Monarriz a dû jouer avec un joueur de moins en première mi-temps pour mauvaise expulsion de Juan Ramírez, qui a vu le rouge pour une infraction qu’il n’a pas commise.

Cette situation a forcé l’entraîneur de San Lorenzo à déplacer certaines pièces à la mi-temps et l’une des décisions était de sortir les frères Romero pour Adolfo Gaich et Ramón Arias d’entrer.

Óscar et Ángel ne sont pas sortis pour jouer la seconde moitié, mais ils ne sont pas non plus revenus à la banque de remplacement. Étonnamment ils sont restés dans les vestiaires et ont décidé de ne pas accompagner leurs coéquipiers sur le terrain.

Ce qui est certain, c’est que cette attitude du Romero a généré beaucoup de controverse sur les réseaux sociaux: pourquoi n’ont-ils pas voulu retourner sur le terrain après avoir été remplacés? Dans ce sens, le journaliste Maximiliano Grillo a averti qu’il y avait discussions dans les vestiaires. Celui qui sortait était Oscar, mais Angel s’est mis en colère et à la fin ils sont tous les deux partis.

En outre, il convient de rappeler que, récemment, les Paraguayens ont eu une traversée difficile avec Monarriz parce que le personnel de sécurité n’a pas laissé le beau-père d’Angel suivre une formation.

Au-delà des problèmes, San Lorenzo a perdu contre Talleres et était très loin du combat Pour le championnat. Par conséquent, dans les prochaines dates, le cyclone tentera de terminer le plus haut possible pour entrer dans une tasse, mais …Qu’adviendra-t-il du Romero après cette situation?