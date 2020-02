Diego Rodríguez: “On ne se sent pas moins que Boca”

Il y a un joli duel en Super League entre le centre de Cordoue et Boca. Le chemin de fer sera local dans la chaleur de Santiago del Estero et au sein de l’équipe, ils sont convaincus qu’ils feront un grand match.

“Nous allons essayer d’obtenir les trois points, ce qui peut les sortir du combat pour le championnat”, a déclaré le gardien Diego Rodriguez, qui a déjà quatre duels contre Xeneize (avec Independiente) et n’en a perdu qu’un.

La chaleur, précisément, est l’une des constantes de cette province et Rodriguez dit que “Un seul match, nous avons dû jouer avec 40 degrés, mais nous jouons toujours avec 30, ce qui est normal pour nous.” Cependant, il ne pense pas que cela fasse une différence entre les deux équipes: “Puisqu’il est joué si tard, je ne pense pas qu’il fasse si chaud. De même, la grande majorité de l’équipe est de l’extérieur et nous ne sommes pas très habitués non plus aux fortes chaleurs. Donc Je ne pense pas qu’il y ait de différence à cet égard. “

Interrogé sur qui sera consacré à la Super League, le gardien n’hésite pas et prévient que ce sera “River, je pense qu’aujourd’hui c’est l’équipe la plus forte pour ce que je fais depuis plusieurs années, en maintenant une structure et un groupe de joueurs. Bien que je pense que Boca va essayer de le combattre jusqu’à la fin. Nous allons faire notre demain pour obtenir les trois points, ce qui pourrait les sortir du différend de championnat. “

Enfin, le 1 a souligné dans le dialogue avec Olé que “nous ne nous sentons pas moins que Boca, ou n’importe qui d’autre, nous allons sortir sur le terrain pour nous battre, pour jouer sur un pied d’égalité parce que nous voulons les trois points. “

Pour sa part, le président de Boca, Jorge Amor Ameal, est arrivé à Santiago del Estero et en dialogue avec les mêmes médias a déclaré que “Santiago est de Boca, il l’a montré dans les gens, l’affection. Pour nous, c’est barbare. Cela infecte sûrement cela à l’équipe. Ce qui s’est passé de l’aéroport à l’hôtel était fou. “

De plus, il n’a pas hésité à dire que “Boca vient gagner Santiago”. Le Xeneize sera mesuré avec le Railroad ce dimanche à partir de 21h45.