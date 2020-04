Dietmar Hamann dit que l’objectif de 52 millions de livres sterling pour Timo Werner ne convient pas à Liverpool

Date de publication: jeudi 30 avril 2020 12:34

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Dietmar Hamann a averti Jurgen Klopp de réfléchir à deux fois avant de débourser plus de 50 millions de livres sterling contre son compatriote allemand Timo Werner.

Les histoires de “Werner à Liverpool” continuent de devenir épaisses et rapides et beaucoup pensent que l’attaquant est la principale cible de transfert des Merseysiders alors qu’ils recherchent plus d’options en attaque.

Werner a une clause de libération de 52 millions de livres sterling dans son contrat à RB Leipzig qui doit expirer le 15 juin, mais il n’est pas certain que cela sera activé en raison de l’impact de la Coronavirus et le football suspendu.

Mais ce qui ne fait aucun doute, c’est que Werner est une propriété chaude après avoir réussi 27 buts en 36 matches avec la Bundesliga cette saison.

Liverpool fait face à la concurrence d’un certain nombre de clubs, dont le Bayern Munich et Paire de Serie A Inter Milan et Juventus, et il semble presque certain que son avenir est loin de Leipzig.

Mais l’ancienne star des Reds Hamann pense que les dirigeants de la Premier League seraient invités à regarder ailleurs alors qu’il se demande où Werner s’intégrerait.

“Les journaux disent aujourd’hui qu’il ne veut pas aller au Bayern Munich”, a déclaré Hamann lors du Sky Sports Football Show.

«Il a toujours exprimé son affection pour Jurgen Klopp et Liverpool, le club qu’il souhaite rejoindre.

«Le problème avec Liverpool, c’est que vous avez probablement les meilleurs trois premiers du football mondial.

“Si vous jouez large pour Liverpool, même si les arrières latéraux aiment se chevaucher, [Mohamed] Salah et [Sadio] Les crinières sont toutes deux des joueurs très délicats.

“Ils ont une énorme supercherie, ils sont très habiles. Timo Werner n’est pas ce type de joueur, son principal atout est de loin son rythme.

«Si je regarde le rythme maintenant, même à Anfield, Liverpool étant si supérieur, la plupart des équipes restent en retrait.

“Si vous niez le rythme de Werner, je pense qu’il est beaucoup moins efficace.

«Évidemment, son record de buts pour Leipzig est exceptionnel, mais ils aiment jouer en contre-attaque et ce n’est pas vraiment une équipe de possession.

“Je ne pense pas qu’il ait la ruse de jouer à grande échelle et si vous regardez [Roberto] La position de Firmino, je pense que la façon dont ils sont configurés, vous avez besoin d’un joueur de type Teddy Sheringham pour relier les choses. “

Tandis que Hamann le questionne comme un mauvais ajustement tactique, d’autres ne croient pas que Werner serait assuré d’avoir suffisamment de temps de jeu s’il rejoignait Liverpool.

Cependant, la Coupe d’Afrique des nations devrait avoir lieu en janvier et cela laisserait un vide potentiel à combler avec Mane et Salah avec leurs pays.