Lorsque le Bayern Munich a pris la décision de signer Alexander Nübel de Schalke plus tôt cette saison, ils n’avaient peut-être pas envisagé la difficulté des négociations de prolongation de contrat avec Manuel Neuer. Alors que le club n’est disposé à offrir une prolongation de deux ans, Neuer veut cinq ans de plus et était également irrité par le fait qu’une clause dans le contrat de Nübel lui garantisse au moins 15 matches la saison prochaine.

Nous ne sommes peut-être pas toujours d’accord avec ce que Dietmar Hamann a à dire, mais il a fait un argument valable en parlant de Sky Germany (via Goal) quand il a dit que le Bayern avait signé Nübel trop tôt. Hamann pense que l’ajout d’un autre gardien à la première équipe a été une décision imprudente qui donne à Neuer tout le pouvoir dans les négociations pour sa prolongation de contrat:

Ils ont peut-être engagé Alexander Nübel un peu prématurément. Vous entendez qu’il a même été promis des jeux. Je ne prolongerais pas quatre ans, mais le Bayern s’est mis dans cette position. Si Neuer devait dire maintenant: “Si nous ne prolongons pas, j’irai en été”, ce qui est peu probable, alors le Bayern pourrait être confronté au problème de devoir trouver un autre gardien de but. C’est pourquoi Neuer est maintenant dans une position très forte et il essaie d’en profiter.

Neuer veut toujours commencer chaque match la saison prochaine s’il est en pleine forme, et il n’est pas du tout satisfait de la perspective de remettre des minutes à Nübel en raison d’une obligation contractuelle. Neuer exige également actuellement 20 millions d’euros par an pour la prolongation de son contrat, ce qui ferait de lui l’un des meilleurs salariés du club aux côtés de Robert Lewandowski.

À ce stade, il est inutile de savoir où pointer le doigt proverbial, mais il est clair que le front-office du Bayern n’aurait peut-être pas attendu autant de résistance de la part de Neuer dans cette situation. Il est difficile de voir comment il aurait pu consentir à sacrifier des minutes à Nübel, mais peut-être que les négociations contractuelles avec lui auraient dû être interrompues avant la décision finale de signer Nübel.

Photo par Soeren Stache / alliance photo via .

Nous nous éloignons …

On pourrait dire que toute cette situation pour le Bayern a été un cas de Nübelation prématurée … un problème qui pourrait être un peu plus courant que vous ne le pensez.

Analyse BFW

Le tout se lit comme une publicité qui serait familière à quiconque regarde des sports à la télévision aux États-Unis:

Photo de TF-Images / .

Narrateur: Souffrez-vous de transferts prématurés?

Brazzo: Je jure que cela ne m’arrive jamais.

Narrateur: Ne laissez-vous pas vos proches se sentir insatisfaits de vos déménagements?

Brazzo: Je n’ai jamais signé de gardien de but 10 mois trop tôt auparavant. Pouvons-nous recommencer?

Photo par Tobias Hase / alliance photo via .

Narrateur: Si vous avez vécu cette expérience, vous n’êtes PAS seul et vous souffrez peut-être de la «nébulation prématurée» – une épidémie qui frappe les directeurs sportifs dans toute la Bavière. La nübelation prématurée peut provoquer de l’angoisse et de l’amertume avec votre gardien de but actuel et provoquer de la confusion et des sentiments blessants avec vos autres gardiens. Est-ce vous ou est-ce eux?

Narrateur: Maintenant, vous pouvez éviter cette perte de confiance et tout sentiment de douleur avec un remède contre ce syndrome vicieux. Ça s’appelle Neueralis. Neueralis peut conjurer la Nübelation prématurée, en vous offrant des gardiens de classe mondiale pendant au moins 4 ans.

Narrateur: Même les experts sont d’accord!

Narrateur: Alors soignez votre Nübelation prématurée avec Neueralis. Le seul médicament sur ordonnance qui empêchera une libération précoce et désordonnée tout en gardant votre base de fans satisfaite et en voulant plus.

Narrateur (déclaration légale de lecture rapide): Si votre prochain contrat avec Neueralis dure plus de 4 ans, ou si vous êtes coincé avec un gardien de but dont vous n’avez probablement pas besoin, veuillez contacter immédiatement le PDG de votre club et consulter un professionnel.

(File d’attente incroyablement ringard, musique chaleureuse)

Utilisez Neueralis pour empêcher la Nübelation prématurée de ruiner vos prochaines saisons.

* TomAdams71 et CSmith1919 sont disponibles pour les projets de réalisation créative.

Demandes de renseignements – @BavarianFBWorks sur Twitter.