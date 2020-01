“Dieu merci, pour cela.” Certains fans réagissent alors que leur signature estivale chez les Rangers – HITC

Le manager des Rangers Steven Gerrard ramène Jake Hastie à Ibrox.

L’ailier des Rangers en exil Jake Hastie est de retour à Ibrox.

Hastie a rejoint les Rangers lors du mercato d’été, mais a été prêté à Rotherham United après seulement deux apparitions dans le Gers.

Un début de match – qui a donné trois buts en autant de sorties de Millers – a suivi.

Mais Hastie n’a pas ajouté à ce décompte – malgré 13 autres tentatives alors qu’il tombait progressivement en disgrâce – ce qui a incité les Rangers à agir.

Et le joueur de 21 ans devrait passer le reste de la campagne à concourir pour une place du côté des Rangers de Steven Gerrard, ayant déjà comparu pour le nombre maximum de clubs autorisés en une seule campagne (deux).

C’est ce que ceux d’une persuasion de Rotherham ont fait du sort de Hastie dans le South Yorkshire…

Les Rangers ont déjà autorisé deux de leurs ailier, Jamie Murphy et Eros Grezda, à partir ce mois-ci et Brandon Barker et Jordan Jones pourraient suivre, selon Le record quotidien.

Même ainsi, Hastie aurait toujours Ryan Kent, Sheyi Ojo, Greg Stewart et Glenn Middleton pour la compagnie à Ibrox.

