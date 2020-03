“Difficile de penser au terrain. Le marché? Il ne dort jamais.” Et Scamacca …

La rédaction de Ok Calciomercato interviewée à droit exclusif le directeur sportif du crotone, Beppe Ursino. Parmi les sujets abordés la position des «requins» sur la poursuite du championnat, une vision sur le prochain marché et au-delà.

Les paroles d’Ursino au micro d’Ok Calciomercato

Directeur, pourriez-vous clarifier la position de Crotone concernant la poursuite du championnat de Serie B? Êtes-vous en faveur de la reprise ou accepteriez-vous de clore une saison qui vous voit comme des protagonistes, deuxième du classement? “

«Je ne veux pas m’occuper de ces questions, ce sont des choses à demander au président. Je sais seulement que je suis enfermé dans ma maison depuis plus d’un mois et que maintenant, face à la situation tragique, il y a des choses plus sérieuses et plus sérieuses à considérer. Difficile de penser au terrain maintenant ».

Tournons notre attention vers le marché. La ligue étant arrêtée, l’activité de dépistage se poursuit-elle? Compte tenu de la situation incertaine, est-il difficile de penser à un marché de Serie A et en même temps à un marché de Serie B?

«En restant immobiles, nous regardons les matchs et nous observons les deux joueurs et déjà pendant la saison, nous avons remarqué et nous essayons de trouver quelque chose de nouveau. Nous travaillons toujours parce que le marché, même si le championnat est arrêté, ne dort jamais ».

Donnez-nous enfin le nom d’un talent militant désormais en Serie B qui, selon elle, pourra labourer en quelques années des étapes importantes.

«De nombreux joueurs se sont démarqués cette saison. Excluant nos talents, et nous en avons beaucoup, Scamacca jouera certainement dans les championnats de Serie A dans quelques années ».