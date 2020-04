“Difficile de respecter certaines choses qu’il a faites”

L’année de l’actuel technicien du Juventus Maurizio Sarri un Chelsea a été plus que positif grâce à la conquête deLigue Europa et troisième place Premier League. Dommage cependant que la relation avec de nombreux joueurs n’ait jamais réussi à s’épanouir. Témoignage de cet ancien défenseur du blues Gary Cahill, actuellement à Crystal Palace. Récemment, dans une interview au Daily Mail, le centre défensif anglais a attaqué son ancien entraîneur avec des mots sur le poison.

La relation avec Sarri

“Nous sommes allés à la Coupe du monde 2018 et avons atteint la demi-finale, donc j’ai raté la retraite, un énorme problème. Sarri était concentré sur la tactique, peut-être trop, et j’ai raté toute cette partie. L’affaire a commencé du mauvais pied et au milieu de la saison, tout type de relation avait disparu. Et il n’y aurait jamais eu de moyen de le récupérer. ”

Les difficultés

«Il est difficile d’avoir du respect pour certaines des choses qu’il a faites. Mais j’ai beaucoup de respect pour le club et pour les joueurs. En tant que joueur important, en tant que capitaine, j’aurais pu tout faire exploser, mais ce n’est pas comme ça que vous le faites. C’était simple? Non. C’était certainement l’une des choses les plus difficiles à gérer mentalement, aussi parce que cela a duré longtemps ».

Les cinq jeux

“Vous profiteriez de l’occasion. Vous sentez un désir brûler en vous, qui dit “donnez-moi cinq matchs et vous n’enlèverez pas ma chemise”. C’est une sorte d’arrogance dont vous avez besoin. Le problème est que Sarri ne m’a jamais donné ces cinq matchs … ”

Respect pour Conte

“C’est un grand entraîneur. Il a dit ‘ok, changeons’. Il connaît cette formation par cœur et il voulait des joueurs sur le terrain qui connaissent par cœur leur rôle dans ce schéma. Si vous ne saviez pas, vous n’avez pas joué. Les Comtes, les Mourinho, ne se détachent jamais. Le souci du détail, la façon de penser, ont une énorme confiance dans leurs moyens. Une arrogance dans un sens positif. “