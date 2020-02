“Difficulté à la Juve Stabia? C’est pourquoi”

Kingsley Boateng le dernier jour de marché, il a quitté le Juve Stabia, où il n’a pas trouvé beaucoup d’espace, sans briller lorsqu’il est remis en cause par le technicien Fabio Caserta. Facteurs qui ont conduit l’attaquant de la classe 94 à tenter la relance en Serie C, avec le maillot de Sienne.

Ci-dessous, un extrait de ses propos, rapporté par les chaînes officielles du club de la Juventus et lié à ses adieux aux guêpes: «Je veux me racheter, nous allons essayer ensemble d’obtenir de bons résultats. J’ai joué à la fois en tant qu’outsider dans un trident et en tant que deuxième attaquant, je suis plutôt un deuxième attaquant attaquant l’espace créé par le premier attaquant. En Juve Stabia, j’ai eu du mal à trouver de la place au début, car il y avait un squelette de l’équipe de la saison dernière, puis j’ai creusé de la place mais je voulais jouer plus, j’ai donc choisi de descendre dans la catégorie ».