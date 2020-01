“Difficulté dans le Sud? Lacune à combler avec la programmation et …”

SORRENTO (NA). la Sorrento Calcio est l’équipe de révélation du super compétitif groupe H de Serie D, les Rossoneri sont désormais une réalité consolidée et après la première surprise, ils confirment jour après jour qu’ils peuvent aspirer à quelque chose d’important.

MOT À DIESSE

Le jeune homme est sans aucun doute l’un des secrets les mieux gardés de l’association de la péninsule directeur sportif Antonio Amodio qui, en plus d’identifier les bons joueurs pour l’idée du jeu de M. Maiuri, a eu le grand mérite de faire confiance à leurs choix même quand, au début du championnat, les choses semblaient empirer. Notre rédaction a rencontré les Rossoneri diesse pour aller un peu plus loin que le discours amateur, compte tenu de son passé de responsable du recrutement Sud pour le SPAL.

ENTRE PRO ET AMATEUR

Ces dernières années, la différence entre Serie C et D a été de plus en plus subtile, de nombreux exemples de footballeurs et de clubs qui se sont montrés peu affectés par le saut de catégorie, mais souvent derrière ces entreprises, il y a un discours technique et une programmation qui commence de loin: “Cette année j’ai eu l’occasion de suivre un peu le Groupe C de Serie C, honnêtement je ne vois pas de grosse différence avec notre groupe H en D. – souligne Amodio – je pense que le niveau a baissé au fil des années, ça m’est arrivé pour voir quelques matchs, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup viennent de D. Dans tous les cas, le football se fait avec la programmation, non seulement l’argent est suffisant pour gagner, bien sûr lorsque vous créez le bon mix entre ces deux composantes alors il est clair que le les résultats viennent. ”

Ballon Serie C ph Lega Pro

C COMME CLOCHES

Les équipes campaniennes en C entre surprises et quelques déceptions: «Honnêtement, j’attendais un peu plus de Casertana, même si nous parlons d’une jeune équipe avec seulement 4-5 joueurs plus expérimentés et un jeune entraîneur pour la catégorie. Avellino? Il a piloté avec Capuano, puis il y a le Cavese que j’ai vu plusieurs fois, même les Mételliens ont un noyau de jeunes avec des morceaux d’expérience comme Favasuli et Marzorati, mais ce n’est pas toujours facile de bien faire dans ces conditions “.

SECTEUR JEUNESSE, AU SUD EN DIFFICULTÉ

Un sujet est particulièrement proche de la Sorrento diesse, du travail avec les jeunes et du développement d’un secteur de la jeunesse complet et efficace, qui dans le Sud est très difficile à voir pour diverses raisons. Entre la Juve Stabia, Naples et les expériences personnelles, l’idée est très claire: “Pour ce qui pourrait être fait, je pense que la Juve Stabia a fait un peu au fil des ans, clair que dans d’autres régions de l’Italie, nous travaillons autrement, ce n’est pas ce n’est qu’une question de structures mais d’investissements et de compétence des techniciens qui forment les garçons. – souligne Amodio – J’ai travaillé quatre ans avec SPAL, s’ils ont décidé d’investir dans un Manager Sud, mais pas seulement eux, c’est parce que le matériel humain est là et souvent les talents préfèrent venir dans le Nord plutôt que de grandir dans le Sud. La raison? Écoutez, je ne pense pas que cela dépende tellement de l’habileté de personnages comme le mien, plutôt de la perception qui est donnée sur le travail et de la possibilité de faire un saut efficace dans la qualité et la croissance. Je ne travaillais pas gratuitement, j’ai vu beaucoup de jeunes entre la Campanie, la Calabre et la Sicile, j’ai élevé beaucoup de jeunes que j’espère atteindre le plus haut possible “.

Ph Petralla, Amodio

INVESTISSEMENTS ET PROGRAMMATION

Le classement du meilleur bombardier de la décennie 2010-2020 en Italie, dans les cinq premières positions, place trois grévistes napolitains, émigrés vers le Nord: Quagliarella, Immobile et Di Natale. Ces dernières années, certains clubs ont tenté de renverser la tendance non sans difficulté: “A mon avis, Cavese et Paganese fonctionnent bien, il y a un investissement minimum et je crois que peu à peu les résultats vont arriver. Malheureusement, chez les professionnels, c’est difficile, il suffit de regarder Napoli. Je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles les présidents ne planifient pas et n’investissent pas massivement dans leurs jeunes, mais l’excuse des structures n’attaque plus car la Ligue vous donne aujourd’hui des concessions et vous aide à développer le secteur de la jeunesse. – conclut le Rossoneri diesse – Je me souviens que dans le passé, Naples et Salernitana ont bien fonctionné, et l’exemple est les nombreux joueurs qui ont ensuite atterri en Serie A et B.Pour combler l’écart avec certains clubs du Nord, vous devez exploiter correctement ce que vous avez, également au niveau des écoles de football, il est nécessaire de modifier le registre avec des entraîneurs formés qui connaissent bien la matière qu’ils enseignent “.

HUMILITÉ ET ENTRAÎNEURS PRÉPARÉS

Dernier commentaire sur les difficultés qui affligent parfois les écoles de football locales: “Malheureusement, aujourd’hui, je vois qu’il y a trop de pression, dans une école de football, de vrais entraîneurs sont nécessaires, il ne suffit pas de prendre une carte à Coverciano pour en être un. Aujourd’hui, il est relativement facile de se qualifier, mais je pense qu’un technicien crédible est celui qui a la connaissance du sujet, qui a joué un minimum de football et qui peut se permettre de faire certains discours aux garçons. – conclut Amodio – Malheureusement, j’ai personnellement dû faire face à des gens qui se vantaient de savoir quelles compétences et avec une grande présomption voulaient imposer leurs idées aux autres. Je ne comprends peut-être rien au football mais certaines personnes devraient vraiment rester à l’écart des jeunes, elles croient avoir toutes les réponses mais il est clair que ce n’est pas le cas “.