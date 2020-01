«Digimon Adventure: Ψ»: histoire, date de sortie, bande-annonce, personnages, diffusion et tout ce qui est connu sur la nouvelle série d’animation de Toei | Tai | Enfants choisis Anime

La franchise de “Digimon“A eu une histoire longue et tendue se réinventer, en ajoutant différents protagonistes, monstres et conflits qui ont fini par créer un tout multivers dans ce produit d’animation japonaise. Maintenant, il semble que quelque chose d’autre sera ajouté à la franchise avec “Aventure Digimon: Ψ», Le nouvel anime des premiers enfants choisis.

Selon certains médias internationaux, le journal a également appelé «Digimon Adventure: Psi“Serait une nouvelle série télévisée qui suivrait l’évolution de Tai avec Agumon En rejoignant les jeunes versions des autres enfants choisis, les premiers originaux apparaissent sur le petit écran.

Considéré comme une nouvelle entrée dans le canon de “Digimon», Cette annonce ouvre une série de questions sur la chronologie officielle de la franchise. Bien que ces personnages aient déjà été introduits dans le passé avec le premier anime de “Digimon“, il semble que Toei Animation Il veut toujours explorer davantage le stade des enfants lorsqu’ils étaient en cinquième année.

Quel sera le nouvel anime de “Digimon“? Pourquoi porte-t-il ce nom? Dans les paragraphes suivants, nous collecterons toutes les informations qui ont été divulguées à partir de “Aventure Digimon: Ψ», Bien que pour le moment tout puisse être classé comme une rumeur.

HISTOIRE ET QUE SE PASSE-T-IL DANS “L’AVENTURE DIGIMON: Ψ”

On ne sait pas encore exactement ce qui se passera dans “Aventure Digimon: Ψ“Au-delà d’être mis en vedette Tai et les autres enfants choisis. Ils resteront à un âge précoce, mais cela a généré beaucoup de confusion chez les fans de savoir si ce sera le même que dans “Digimon Adventure”Ou s’ils auront de nouvelles aventures.

Bien qu’il soit trop tôt pour raconter quelle histoire cette nouvelle série raconterait, il est fort probable qu’elle continuera avec ce qui s’est passé dans la première série animée de “Digimon», En particulier après les adieux des enfants choisis avec leurs Digimon.

Le plus vétéran de la franchise se souvient qu’une série de CD-drames qui a expliqué ce qui s’est passé avec Tai et ses autres collègues après cet événement, préparant tout le monde à ce que ce serait “Digimon Adventure 02” Cette série pourrait reprendre les aventures de ces enfants ainsi que les retrouvailles entre Tai et Agumon.

Il a même été dit qu’il y aurait de nouveaux digivices, mais les mêmes images promotionnelles du nouvel anime l’excluent. Maintenant, pourquoi est-il appelé Ψ? Ce mot grec provient de la combinaison d’autres éléments qui signifie fondamentalement “papillon”, faisant une référence directe au sujet “Papillon” Quoi Koji Wada Il a chanté dans la série originale.

Quoi qu’il en soit, tout cela sera confirmé dans le prochain Digimon Navi (Digimon News Navigation) qui aura lieu à Japon le 24 janvier du 2020. Ici même Toei Animation Il a déclaré qu’il y aurait une grande surprise pour tous les fans et, vu son histoire avec les franchises passées, il est possible que toute cette rumeur soit confirmée en fournissant plus d’informations sur la nouvelle série.

PERSONNAGES DE «DIGIMON ADVENTURE: Ψ»

“Digimon Adventure: Ψ”, image officielle de la nouvelle série (Photo: Toei Animation) Taichi Yagami et AgumonYamato Ishida et GabumonKoshiro Izumi et TentomonSora Takenouchi et PiyomonMimi Tachikawa et PalmonJoe kido et GomamonTakeru Takaishi et PatamonHikari Yagami et Tailmon

REMORQUE «DIGIMON ADVENTURE: Ψ»

Pour le moment, Toei Animation n’a pas sorti d’aperçu de la nouvelle série, mais il est très susceptible de révéler une bande-annonce de “Aventure Digimon: Ψ“Le 24 janvier du 2020 pendant la Digimon Navi.

“AVENTURE DIGIMON: Ψ” DATE DE PREMIERE

Il parait, “Aventure Digimon: Ψ“Il commencera à émettre à partir d’avril et aura un nouvel épisode tous les dimanches matin du Japon à 9h, heure locale Il n’a pas non plus été confirmé s’il y aura des émissions sur des sites d’animation tels que Crunchyroll ou Hulu

