Dijon FCO 1-0 OSC Lille

Il Dijon a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 1-0 contre Lille ce dimanche dans le Gaston Gérard. Il Dijon FCO affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel joué contre lui FC Metz. De son côté, le OSC Lille il a été battu 5-1 lors du dernier match contre lequel il a joué AS Monaco. Avec ce marqueur, l’ensemble dijonais est seizième, tandis que le Lille Il est cinquième après la fin du match.

01/12/2020

Le match a commencé pour l’équipe locale, qui a ouvert le score grâce à un but de Julio Tavares. Après cela, la première mi-temps s’est terminée avec un score de 1-0.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, donc le match s’est terminé avec un résultat 1-0.

Ce fut un match dans lequel les entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Ahmad Touré Ngouyamsa Nounchil, Jhonder Cádiz et Jordan Marie remplacer Stephy Mavididi, Mama Bucket et Mounir Chouiar. Les changements de OSC Lille étaient Loic Remy, Jonathan Bamba et Benjamin Andre, qui est entré par Xeka, Domagoj Bradaric et Jonathan Ikone.

Ce fut un match difficile dans lequel l’arbitre a expulsé plusieurs joueurs des deux équipes. L’équipe à domicile a subi l’expulsion de Hamza Mendyl pendant que les visiteurs Boubakary Soumare (2 jaunes). L’arbitre a également réservé le carton jaune pour Mounir Chouiar et Ahmad Touré Ngouyamsa Nounchil par l’équipe locale et Boubakary Soumare, Xeka et Domagoj Bradaric par l’équipe visiteuse.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match du jour 20, le Dijon il se positionne au 16e rang, tandis que le Lille C’est le cinquième.

Les équipes continueront de disputer leurs prochains matchs de Ligue 1: OSC Lille tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le Paris S. Germain dans son fief tandis que le Dijon FCO jouera contre domicile sur Montpellier HSC.

Fiche techniqueDijon FCO:Alfred Gomis, Chafik, Bruno Ecuele, Wesley Lautoa, Hamza Mendyl, Mama Balde (Jhonder Cádiz, min.65), Romain Amalfitano, Ibrahim Didier Ndong, Mounir Chouiar (Jordan Marie, min.89), Stephy Mavididi (Ahmad Toure Ngouyamsa Nounchil , min.36) et Julio TavaresLille OSC:Mike Maignan, Jeremy Pied, Adama Soumaoro, Gabriel Magalhaes, Domagoj Bradaric (Jonathan Bamba, min.79), Renato Sanches, Xeka (Loic Remy, min.61), Boubakary Soumare, Jonathan Ikone (Benjamin Andre, min.84), Victor Osimhen et Luiz AraujoStade:Gaston GérardButs:Julio Tavares (1-0, min.47)