Dijon FCO 2-2 FC Metz

Il Dijon et le Metz à égalité de deux dans le match qui s’est tenu ce samedi Gaston Gérard. Les deux équipes sont venues égaliser leurs derniers matchs. Il Dijon FCO il voulait améliorer ses chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre Amiens SC. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Metz n’a pas dépassé les tables avec un score de 1-1 contre le Olympique de Marseille. Après le score, l’équipe à domicile s’est placée en seizième position, tandis que Metz Il est resté dix-septième à la fin du match.

21/12/2019

Agir à 22h56

CET

SPORT.es

La première moitié de la confrontation a commencé avec un bon pied pour FC Metz, qui a pris de l’avance grâce à un peu de Habib Diallo à la 14e minute, mais plus tard Dijon FCO réussi à mettre les tables sur le tableau de bord avec un objectif de Romain Amalfitano à 18 minutes. Il a ensuite marqué à nouveau l’équipe à domicile, dont il a tracé à travers un but de Mama Bucket peu avant la fin, plus précisément en 42, terminant ainsi la première partie par un 2-1 à la lumière.

Dans la seconde moitié, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a obtenu le tirage au sort un peu de Habib Maiga, terminant le match avec un résultat final de 2-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Dijon entré par le banc Florent Balmont, Mickael Alphonse et Stephy Mavididi remplacer Jhonder Cádiz, Chafik et Mounir Chouiar, tandis que les changements Metz étaient Victorien Angban, Marvin Gakpa et Thierry Ambrose, qui est entré par Farid Boulaya, Renaud Cohade et Opa Nguette.

Un total de quatre cartons jaunes et un carton rouge ont été présentés dans le match. Dans la partie des locaux, un carton jaune a été montré Hamza Mendyl et Romain Amalfitano, tandis que l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Matthieu Udol et Habib Maiga et avec du rouge à Arrêt Sunzu.

Avec cette cravate, le Dijon FCO il était placé en seizième position du tableau avec 18 points. De son côté, le FC Metz avec ce point, il est resté en dix-septième position avec 17 points à la fin du match.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe dijonaise le fera contre le OSC Lilletandis que le FC Metz fera face à la Racing Strasbourg.

Fiche techniqueDijon FCO:Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, Stopilla Sunzu, Mamadou Fofana, Matthieu Udol, Renaud Cohade, Habib Maiga, Kevin N’Doram, Farid Boulaya, Opa Nguette et Habib DialloFC Metz:Alfred Gomis, Chafik, Wesley Lautoa, Bruno Ecuele, Hamza Mendyl, Mama Balde, Romain Amalfitano, Ibrahim Didier Ndong, Mounir Chouiar, Jhonder Cádiz et Julio TavaresStade:Gaston GérardButs:Habib Diallo (0-1, min.14), Romain Amalfitano (1-1, min.18), Mama Balde (2-1, min.42) et Habib Maiga (2-2, min.90)