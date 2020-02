Dijon FCO FC Nantes

Samedi prochain à Gaston Gérard à 20h00, le Dijon et le Nantes le 24e jour de Ligue 1.

02/07/2020

À 20:06

CET

Il Dijon FCO atteint le vingt-quatrième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Olympique de Nîmes dans le match précédent pour un résultat 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 23 matches disputés à ce jour, avec une séquence de 19 points pour et 26 contre.

Côté visiteurs, le FC Nantes n’a pas pu gagner à Paris S. Germain lors de son dernier match (1-2), il espère donc terminer sa séquence et réorienter sa carrière en championnat.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Dijon FCO Il a gagné cinq fois, il a perdu deux fois et a tiré quatre fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. FC Nantes, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les parties qui ont lieu dans le Gaston Gérard. À la maison, FC Nantes Il a un bilan de quatre victoires, six défaites et un nul en 11 matchs joués, des chiffres qui ne jettent pas un équilibre trop optimiste pour le match qui le mesurera avec le Dijon FCO.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Gaston Gérard, résultant en trois victoires, deux défaites et deux nuls en faveur de Dijon FCO. Dans le même temps, la séquence des locaux, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre le Nantes. Le dernier match sur lequel ils ont joué Dijon et le Nantes Dans cette compétition, elle a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur des visiteurs.

Actuellement, entre Dijon FCO et le FC Nantes Il y a une différence de huit points dans le classement. L’équipe de Stéphane Jobard Il est à la dix-septième place avec 24 points dans le casier. De leur côté, les visiteurs ont 32 points et occupent la onzième position de la compétition.