Dijon, président Delcourt: “Cela n’avait aucun sens d’aller de l’avant avec le championnat”

Le président de Dijon Olivier Delcourt, il a déclaré à L’Equipe l’interruption du championnat de France: “J’ai toujours été en faveur des reports. Pour moi, après ce qu’a déclaré hier le président de la République, le championnat n’avait plus de raison d’aller de l’avant. Lorsque nous clôturons la les écoles, quand on prend des précautions importantes à travers le pays, ça n’a pas de sens de continuer les compétitions à huis clos, avec les voyages et le reste. Nous traversons un moment de crise exceptionnel, il faut être patient et faire la queue comme tout le monde ” .